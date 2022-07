En marge de la célébration de la journée mondiale de la population ( 11 juillet JMP), le Fonds des Nations -Unies pour la Population(UNFPA) a initié le 19 juillet 2022 à Azalaï hôtel une journée d’échanges pour le renforcement des connaissances des médias en matière de population . C’était en présence de la Direction générale de la population, de la Représentante par intérim de l’UNFPA, et du Président de la Maison de la Presse.

Les questions de population touchent à tous les aspects de la vie d’où l’importance de suivre le croît démographique et tirer du dividende démographique. En effet selon les statistiques, d’ici la fin de l’année, le monde va enregistrer 8 milliards d’habitants. L’édition de cette année du JMP avait pour thème « Un monde de 8 milliards : Vers un avenir résilient pour tous – Exploiter les opportunités et garantir les droits et les choix pour tous ». Le thème national était « Investissons dans la santé intégrale des femmes pour un Mali en paix », un thème très pertinent qui interpelle l’ensemble de la société. Quand on sait qu’à 2020, le Mali comptait une population de 20 250 834 (source Knoema) avec un taux de croissance annuelle de 3,0%; le taux de fécondité est de 5,69 (enfants par femme). Toujours selon ces mêmes statistiques, si cette tendance se maintient, la population malienne aura presque doublé d’ici 2030 pour atteindre environ 30,3 millons d’habitants. Toute chose qui indique l’urgence et l’importance de cette session à l’intention des médias initiée par l’UNFPA afin d’approfondir les connaissances des journalistes dans le traitement des questions de population. Soulignant l’important rôle des médias dans le traitement des questions de population, la représentante par intérim de l’UNFPA, Mme Anadita Philipose, dira que la commémoration de la JMP est l’occasion de renouveler les discussions sur la dynamique des questions populations. Il s’agit d’engager les débats et les conversations politiques et sociales entre décideurs et partenaires pour une meilleure compréhension de la dynamique de la population et les enjeux et formuler les solutions en vue de relever les défis et exploiter les opportunités. Pour la représentante de l’UNFPA, ces discussions reviennent à déplacer la conversion des chiffres vers les droits et les choix, et de trouver des solutions qui profitent à l’ensemble de la société. Pour mieux connaître ces défis, elle a invité les médias à comprendre la dynamique de la population, le croît dynamique et ses enjeux en matière de répartition des richesses, en termes de santé, protection des plus vulnérables etc. Le directeur national de l’Observatoire du Dividende Démographique, Sadou Doumbo dans son exposé à édifier les participants sur la définition du dividende démographique. Selon ses explications, le dividende démographique est l’avantage économique tiré d’une proportion relativement importante de personnes en âge de travailler au sein de la population, qui bénéficient d’investissements en faveur de leur autonomisation, de leur formation et de l’emploi. Un avis soutenu par le M. Danté, le président de la Maison de la Presse a invité les professionnels des médias à s’approprier le traitement des questions de population en incitant les décideurs à investir dans la santé des femmes. Un facteur inéluctable qui va contribuer à la paix et la stabilité quand on sait qu’elles représentent 50, 04% de la population. Notons que l’UNFPA a produit un lexique des sigles et expressions en matière de population dont les médias peuvent se servir dans le traitement en la matière.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

