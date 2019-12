Les Mouvements signataires du 14 juin à Alger demandent «Pardon» au peuple malien. C’est le message livré, du moins, par Me HarounaToureh, ce vendredi 20 décembre, après la prière à la Grande mosquée de Bamako. Quelques heures seulement après cette annonce, la Coordination des Mouvements de l’Azawad déclare n’avoir donné «aucun mandat» au messager.

-Maliweb.net- «Au peuple malien, Nous, CMA et plateforme, avec humilité, nous demandons le Pardon à tous les citoyens maliens. Nous demandons pardon aux victimes, nous demandons pardon à toutes les personnes de près, de loin, auxquelles et par notre fait, depuis 2012, nous avons porté un tort». C’est le message livré par Me HarounaToureh, au nom des deux Mouvements signataires du 14 juin à Alger. Ce pardon demandé devant le président de la République, très ému, a été diversement accueilli par les Maliens qui estiment dans leur majorité que les porteurs légitimes du message ne l’ont pas fait.

La réaction de la CMA

Si le message a été compris, le messager l’est moins. Car, que quelques heures seulement, après cette déclaration, la Coordination des Mouvements de l’Azawad se désolidarise de cette déclaration de Me HarounaToureh. La CMA affirme que «Mr Toureh n’a reçu aucun mandat pour parler à son nom. En conséquence, insiste la CMA, les propos de Me Toureh«ne l’engagent pas». Par ailleurs,la CMA affirme que sa participation au Dialogue National Inclusif a pour objectif de parvenir au pardon, malgré les nombreuses difficultés rencontrées jusqu’à ce jour.

Sur un ton beaucoup plus conciliant, la CMA juge « fort prématuré » de présenter des excuses et/ou pardon, à l’état actuel du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix. La CMA affirme sa disponibilité à demander «solennellement pardon sans démagogie par sa propre voix dans les moments et conditions opportunes et sans mandater quiconque». Elle indique qu’elle ne peut que s’incliner devant la mémoire des nombreuses victimes de tous les camps et de tous les temps aussi bien du Sud, du Centre, du Nord, de l’Est ou de l’Ouest de notre pays.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

