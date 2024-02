Départ à la retraite : l’Inps célèbre ses 39 agents

Le vendredi 26 janvier dernier, la Direction générale de l’INPS, à travers la Direction des ressources humaines, a organisé un pot de départ en l’honneur des 39 agents ayant fait valoir leur droit à la retraite au mois de décembre 2023. La cérémonie, qui s’est déroulée dans la cour de la Direction générale, était présidée par le Directeur général, Ousmane Karim Coulibaly.

Après plusieurs dizaines d’années de loyaux services, 39 agents de l’Institut national de prévoyance sociale ont été admis à la retraite en décembre 2023. Pour magnifier ces héros, la Direction générale de l’INPS, à travers la Direction des ressources humaines, a organisé un pot de départ en leur honneur.

Cette initiative a été saluée par lesdits retraités. M. Ibrahim Diarra, leur représentant, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de la Direction générale et à tous les agents pour leur bonne collaboration. À l’en croire, il est essentiel de s’appuyer sur la nouvelle génération afin de faire propulser davantage l’institut bien plus haut que ceux que les prédécesseurs avaient réalisé.

Avant de terminer son intervention, il a tenu à présenter des excuses de ses pairs, à tous les agents, notamment leurs anciens collaborateurs pour les manquements éventuels survenus au cours de leur séjour à l’INPS. Rappelons que Monsieur Diarra fut Directeur régional, Directeur des ressources humaines avant d’être nommé Directeur adjoint du recouvrement.

Pour sa part, le Directeur général, Ousmane Karim Coulibaly, a tenu à remercier les partants à la retraite pour leurs bons et loyaux services rendus à la nation avant de leur souhaiter une retraite paisible après tant d’années de dur labeur. In fine, des bénédictions ont été formulées par le DG de l’INPS non seulement pour les 39 retraités mais également pour les agents en activité pour le bien-être de l’Institut au service des assurés.

Des témoignages et des anecdotes de certains anciens ont été des temps forts de cette cérémonie. Au terme de cet événement, des cadeaux symboliques ont été remis aux retraités avant de boucler la boucle par une photo de famille.

Fatoumata SOW/Service des Relations Publiques

Journée de salubrité à l’INPS : l’association des techniciens de surface du secteur de la santé au Mali respecte la tradition

Le samedi dernier, les membres de l’Association des Techniciens de Surface du Secteur de la Santé au Mali ont débarqué dans la cour de la Direction générale de l’INPS, munis d’équipements d’assainissement, pour une journée de salubrité, deuxième du genre, en collaboration avec les membres de l’Amicale des Femmes Travailleuses de l’INPS, dirigée par le Docteur Doumbia Binta Touré dite « Ina ».

Le premier coup de balai a été donné par le Directeur général de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly, qui n’a pas manqué d’insister sur les liens étroits entre la propreté et la santé lors de son intervention. « L’hygiène, l’assainissement, ce sont des éléments clés de la prévention, et quand on parle de santé, on parle de prévention », a-t-il soutenu.

Il a mis également en avant l’importance de ces mesures d’assainissement pour les établissements de santé, ainsi que l’écosystème en général. Enfin, le Directeur général a conclu son intervention en remerciant ses hôtes du jour tout en les promettant de leur apporter son soutien personnel ainsi que celui de l’Institut.

Fatoumata SOW/Service des Relations Publiques

