Malgré le contexte sécuritaire difficile que connaît le pays et qui entrave les activités dans certaines zones d’intervention, les résultats du deuxième semestre sont positifs. C’est en somme ce qu’on peut retenir du déjeuner de presse de présentation des activités, résultats du Consortium Think Peace Sahel-AJCAD (Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie)-CAPDH (Centre d’assistance et de promotion des droits humains), dans le cadre du Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC). C’était le 15 avril 2022 au Siège de Think Peace Sahel (ACI 2000). Bocoum Abdoul Kolla, représentant du Coordinateur de Think Peace Sahel ; Fousseyni Diop de l’AJCAD Mali ; Acherif Ag Assalat de Capdh ; Seibou Traoré, représentant du secrétariat exécutif du Famoc ; Dianguiné Soumaré de Think Peace Sahel, se sont prêtés aux questions des hommes de médias.

En effet, dans la mise en œuvre de cette subvention accordée au consortium, chacune des trois organisations couvre une thématique spécifique selon son domaine d’intervention. Les questions liées à la promotion de la citoyenneté et la gouvernance sont gérées par AJCAD. Les actions en faveur de la protection des droits humains sont mises en œuvre par CAPDH et celles liées à la prévention de l’extrémisme violent sont coordonnées par Think Peace qui assure le leadership du consortium.

S’agissant des activités réalisées par Think Peace Sahel, au cours du second semestre, l’on cite les domaines de formation et soutien économique des groupements de jeunes et des femmes ; les petits projet sur les infrastructures communautaires et sécuritaires ; la campagne de vulgarisation des cas de succès de Think Peace Sahel ; la finalisation des propositions de politique publique pour la transition (cohésion sociale et réconciliation/sécurité/extrémisme violent) ; mini rencontre dans la quartiers et villages sur le rôle des jeunes filles et femmes pour la prévention contre l’extrémisme violent et le terrorisme ; la retraite stratégique de Think Peace. L’on note aussi la synergie avec d’autres acteurs du FAMOC ; la présentation de Think Peace Sahel.

Concernant les activités réalisées par AJCAD, on énumère les domaines du renforcement des capacités des jeunes membres des CLAC (Clubs d’actions Citoyenne) sur les thématiques suivantes : citoyenneté, démocratie, bonne gouvernance, élection, décentralisation, contrôle citoyen de l’action publique, leadership, plaidoyer ; l’organisation des sessions de restitutions des formations ; l’appuie à la participation au processus électoral à travers la révision du fichier électoral et redynamisation des plateformes numériques ; la campagne digitale d’appuie à la participation des jeunes aux affaires publiques au niveau national ; le fonctionnement du bureau d’assistance et de plaidoyers citoyen (BAPC). Il faut ajouter aussi les domaines de mise en œuvre des nouveaux CLAC dans les domaines d’intervention de l’AJCAD; de développement organisationnel, etc.

En ce qui concerne les activités réalisées par le CAPDH Mali, l’on cite entre autres, l’organisation de trois sessions de renforcement des capacités de 65 parajuristes ; l’organisation de 29 visites de monitoring des lieux de privation de liberté ; tenue de six journées d’échanges entre les acteurs de la chaîne pénale et les communautés ; renforcement des capacités sur le leadership, le plaidoyer et le contrôle citoyen de l’action publique (CCAOP) à l’endroit de 54 personnes ; rencontre annuelle de capitalisation ; action des parajuristes animateurs des Bac et points focaux ; assistance juridique et judiciaire au profit de 1 681 justiciables ; réalisation de 158 initiatives par les Bac et PF ; monitoring des droits de l’Homme, etc.

En perspectives dans le cadre du plan d’action de 2022, les trois organisations se sont fixées des activités. L’on notre entre autres l’accompagnement des initiatives des parajuristes; fédération des organisation des défense des droits humains autour des actions de plaidoyer pour l’adoption des textes protégeant les victimes et les témoins et réprimant l’esclavage et pratique assimilées au Mali (CAPDH) ; appui au initiatives des CLAC ; mise en œuvre de la stratégie de communication (AJCAD).

Les résultats obtenus lors du second semestre ont été salués par le représentant du secrétariat exécutif du FAMOC, Seïbou Traoré. Ce dernier n’a pas manqué de rappeler que l’objectif principal du FAMOC est de promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains.

A rappeler que FAMOC est une composante du programme Pays 2017-2022 du Danemark au Mali.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :