Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration ;

Messieurs les Commissaires aux Comptes,

Monsieur le Directeur Général du PMU Mali ;

Messieurs les DGAS, les Directeurs, l’ensemble du personnel, les revendeurs, guichetières, guichetièrset les partenaires du PMU Mali,

Chers invités,

C’est avec un plaisir renouvelé que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 61ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration qui se tient à un moment où notre pays subit encore les effets des difficiles situations économiques et financières du monde et particulièrement les conséquences de la crise sécuritaire et socio politique nationale.

Permettez-moi de remercier tout d’abord :

-son Excellence le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA ;

-Monsieur le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA,Chef du Gouvernement ;

-et particulièrement Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU pour son soutien et son accompagnement ;

A tous pour la confiance qu’ils ont bien voulu placer en nous en vue d’administrer et de diriger cette société.

-Aux Administrateurs, aux Commissaires aux Comptes, à l’ensemble du personnel (permanent, revendeurs et intérimaires) et à tous les partenaires qui accompagnent quotidiennement la société par leur expertise ;

-au DG M. Fassery DOUMBIA et à toute l’équipe du PMU Mali pour le travail gigantesque abattu tout au long de l’année 2023.

Messiers les Administrateurs, Monsieur le Directeur Général, Messieurs les DGAS, Messieurs les Directeurs,Messieurs les Commissaires aux Comptes

Il convient de rappeler que l’année 2023 s’est déroulée dans un contexte difficile caractérisé par la persistance de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plusieurs années, par les conséquences économiques et financières du conflit russo-ukrainien.

Sans oublier les multiples perturbations liées aux nombreuses revendications des différents syndicats locaux.

Qu’à cela ne tienne, le PMU Mali, sous le leadership du DG Fasséry DOUMBIA continue sa croissance.

Le résultat de l’exercice 2023 atteste d’une bonne santé financière de l’entreprise.

Je me permets de rappeler les résultats exceptionnels réalisés au cours des 3 dernières années afin que nous puissions ensemble apprécier le travail gigantesque abattu par tous les acteurs du PMU Mali.

Exercice 2021, bénéfice net : 6 milliards de FCFA.

Exercice 2022, bénéfice net : 20 911 366 261 de FCFA.

Avec un bénéfice exceptionnel de 22 585 163 605 FCFA en 2023 (une hausse de 7,41%) soit une différence de 1 673 797 344 FCFA, nous pouvons affirmer sans crainte que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard.

Le total bilan passe de 46 612 163 869 FCFA en 2022 (une hausse de 1,7%) à

47 411 664 857 FCFA 2023 soit une différence de 799 500 988 FCFA.

Cette résilience de PMU Mali est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes.

C’est l’occasion pour moi, au nom de l’ensemble des Administrateurs et à mon nom propre, d’adresser toutes nosfélicitations à la Direction Générale et à l’ensemble des travailleurs du PMU Mali tout confondu pour la réalisation de ce résultat exceptionnel.

Aux Administrateurs, merci pour votre accompagnement.

Un grand merci aux réseaux de vente (Revendeurs, Intérimaires) pour leurs engagements constants.

Mille mercis aux parieurs pour la confiance renouvelée depuis près de 30 ans.

Le 01er septembre 2024, le PMU Mali aura 30 ans. C’est un témoignage tangible de notre capacité d’adaptation, de résilience et de succès face aux défis rencontrés.

Les 30 ans constituent la preuve que le PMU Mali a surmonté de nombreuses épreuves et a su se réinventer et innover. C’est un gage de stabilité et de sécurité pour l’avenir et une garantie de confiance pour nos parieurs et nos partenaires.

C’est le lieu de saluer toutes les femmes et les hommes qui se sont sacrifiés de 1994 à nos jours. Aux différents DG qui se sont succédés à la tête du PMU, nous vous remercions pour votre leadership et votre management.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire par anticipation et espère que cette année 2024 soit une année de record, de prospérité, de stabilité et de succès pour le PMU Mali.

Pour terminer, j’exhorte la Direction Générale et l’ensemble des travailleurs toutes catégories à toujours redoubler d’efforts pour de nouveaux challenges tout en restant soudés, unis dans un environnement où le dialogue social prédomine gage de tout succès.

C’est par ces mots que je déclare ouvert les travaux de la 61ème Session ordinaire du Conseil d’Administration du PMU Mali.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Bon vent à la société PMU Mali !!!

Qu’Allah bénisse et stabilise le Mali !!!

Je vous remercie.

​​​​​​​​ Bamako le 26 juin 2024.

