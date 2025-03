Drames sur les sites d’orpaillage : Le parti Jeka Baara salut les mesures fortes prises par les autorités

Après les drames survenus sur les sites d’orpaillage de Kokoyo, village de Danga, cercle de Kanga, puis à Bilalikoto cercle de Kéniéba, le général d’armée Assimi Goïta a instruit le gouvernement de renforcer les mesures pour éviter que de tels drames humains et environnementaux ne se produisent plus dans notre pays.

Aussitôt instruit, aussitôt fait, car en session ordinaire le mercredi 5 mars sous la présidence du général d’armée Assimi Goïta, le conseil des ministre a pris les mesures fortes. Il s’agit de l’abrogation des actes de nomination des responsables administratifs directement impliqués dans la survenance desdits incidents : préfet, sous-préfets, responsables des Forces de sécurité (police, gendarmerie, garde), services locaux des eaux et forêts, services d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, service subrégional de la géologie et des mines ; la relecture de certains textes juridiques pour, entre autres, mettre fin à la transaction dans le domaine environnemental, faciliter la récupération des équipements impliqués dans l’orpaillage, puis les affecter dans le patrimoine de l’Etat ; la suspension, par les responsables des collectivités territoriales, du permis d’exploitation des mines artisanales octroyé à des personnes de nationalité étrangère. Sans oublier le lancement de la procédure de dissolution du conseil municipal de Dabia.

Ces mesures ont été très bien appréciées au parti Mouvement Jeka Baara qui, par la voix de son président Cheick Ahmed Théra, les a qualifiées de courageuses.

“Au niveau du parti nous saluons à juste titre ces mesures car notre parti, dans ses différentes interventions lors des rentrées politiques à Kayes et à Sikasso a dénoncé ces agissements qui étaient en cours sur ces sites d’orpaillage qui, en plus de constituer des manques à gagner pour l’Etat et les collectivités, causent d’énormes dégâts sur l’environnement et maintenant sur les vies humaines”, a rappelé M. Théra.

Il profitera de l’occasion pour saluer les différentes reformes menées dans le domaine minier avec la relecture du code qui va entrainer une augmentation substantielle des parts de l’Etat dans ces entreprises.

Notons que le président du parti Jeka Baara Cheick Ahmed Théra, au-delà de sa casquette politique, est un entrepreneur qui évolue dans le domaine des mines. Sa société Mali Mining Services (MMS) en plus du Mali intervient dans plusieurs pays de la sous-région, notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Gabon…

Kassoum Théra

