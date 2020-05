EID MUBARAK

En cette occasion propice de l’Aïd, rendons grâce à la lumière divine pour tous les bienfaits dans notre vie. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons, rappelons-nous qu’Allah est toujours avec nous pour nous aider et nous guider à chaque étape importante de notre vie.

Ce mois sacré a été une période de jeûne, de réflexion, de renouveau spirituel et de service aux moins fortunés. Cette pieuse journée nous donne encore l’occasion de prendre soin des nécessiteux, de promouvoir le message de fraternité et de prier pour ceux qui nous ont quittés.

Alors que l’Aïd marque la fin du mois sacré du Ramadan, il célèbre également les valeurs communes qui nous unissent dans notre humanité et renforce nos croyances fondamentales et les obligations que les croyants de toutes les confessions ont les uns envers les autres, en particulier ceux qui sont touchés par la pauvreté, les conflits et les maladies.

L’Aïd est en effet la période de l’année où nous devons apprendre de nos erreurs et apporter les correctifs qui s’imposent, et surtout pardonner aux autres. Qu’Allah nous accorde sagesse et bonté ! Que ce jour béni approfondisse les liens d’unité et d’harmonie dans nos communautés et qu’il renforce l’esprit de paix et de bonheur dans notre nation. Que cette journée apporte de nouveaux espoirs et de nouvelles opportunités dans notre pays. Puissions-nous tous les accueillir avec un esprit ouvert et de nouvelles pensées.

Alors que nous célébrons l’Aïd-el-fitr avec une joie divine dans notre cœur, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, nos vœux les plus chaleureux.

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :