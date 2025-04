Grève des banques et des pétroliers : Le SYNABEF veut étrangler le gouvernement !

Le front social s’anime et s’invite à la crise sociale avec l’entrée en grève du Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinances, entreprises pétrolières et commerce du Mali (SYNABEF) à une période cruciale pour les travailleurs maliens abonnés dans les banques et autres établissement financiers. La grève aura-t-elle lieu ? Rien n’est moins sûr. Mais, le timing ne laisse aucun doute sur les intentions des responsables de ce syndicat.

Alors que les négociations se poursuivent, le Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinances, entreprises pétrolières et commerce du Mali (SYNABEF) affiche une insatisfaction totale par rapport à ses doléances. L’annonce a été faite lundi dernier (14 avril 2025) lors d’une conférence de presse animée par Hamadoun Bah, Secrétaire général de ce syndicat.

Le torchon continue donc de brûler entre le SYNABEF et le gouvernement à cette veille de début de grève des banques et autres pétroliers du Mali. Selon le secrétaire général du SYNABEF, les négociations (qui ne sont pas d’ailleurs rompues) se sont pour le moment soldées par un désaccord total. Parmi les doléances syndicales, on peut citer la reprise des travailleurs dans plusieurs sociétés, la libération des deux de leurs camarades d’Ecobank arrêtés dans l’affaire d’EDM-sa «alors qu’ils ont agi conformément à la règlementation bancaire»… Ce dernier point constitue la véritable pomme de discorde qui oppose le gouvernement au SYNABEF, les syndicalistes qui exigeant la libération pure et simple de leurs collègues.

Or, la justice ne l’entend pas de cette oreille et Hamadoun Bah en fait un point d’honneur syndical. Conséquence, une grève de 72 heures est prévue à partir de ce jeudi 17 jusqu’au 19 avril, reconductible 120 heures la semaine suivante, soit 5 jours supplémentaires d’arrêt de travail. Autant dire que le SYNABEF veut prendre le gouvernement par la gorge, car la grève devrait intervenir au moment du traitement et du payement des salaires du mois d’avril. Dans un pays où les citoyens tirent le diable par la queue du fait des choix stratégiques des autorités de la transition, une telle grève des banques et autres pétroliers risque d’aggraver la crise sociale que connait le Mali en cette période de disette.

La surenchère des syndicalistes devant un problème de justice (arrestation de deux agents de Ecobank sur plainte d’EDM-sa), dont le gouvernement à priori se veut distant, constitue un véritable nœud gordien pour le Parquet. Alors que la justice des Hommes doit être véritablement pour les Hommes en faisant en sorte que les décisions qui seront prises ne provoquent pas des émeutes ou une crise sociale au sein de la société.

La justice devrait-elle revoir sa copie en libérant les deux agents d’Ecobank à la base de cette levée de bouclier des banquiers ? En tous les cas, le Syndicaliste Hamadoun Bah menace de poursuivre la grève jusqu’à la satisfaction totale de cette revendication. Cependant, au moment où nous mettons sous presse, les négociations se poursuivent toujours dans l’espoir de trouver une solution consensuelle afin d’éviter l’arrêt de travail des agents de banques, établissements financiers et les pétroliers.

Hachi Cissé

Commentaires via Facebook :