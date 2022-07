Face aux multiplications des attaques, les incursions ennemies dans les bases rapprochées, les agressions sur les postes de contrôle et les simples péages, le Président du PJA Hamady Sangaré, appelle à l’implication de tous les citoyens sans exclusive pour combattre un ennemi intérieur comme extérieur.

Le président Sangaré s’indigne par le fait qu’aujourd’hui, les débats publics sont plus animés, non pas par les menaces pressantes du terrorisme et de ses conséquences, mais par la politique frivole et ses querelles de positionnement. Pourquoi la magie de l’unité nationale tarde-t-elle à se produire ? s’interroge-t-il. Selon lui, notre armée a plus besoin de notre soutien dans l’union que de nos commentaires à des fins politiques. « Aujourd’hui, indubitablement, la politique nous divise, nous fragilise en tant que nation pour nous exposer à tous les dangers innommables et possibles. Le pays souffre d’un style nouveau de communication malicieuse, abominable et outrancière, orchestrée par des politiques de tous bords pour des desseins inavoués qui nous divisent chaque jour davantage », regrette-t-il.

Toutefois, M. Sangaré exhorte les Maliens à comprendre et d’accepter que c’est ensemble que nous allons sauver ce pays en préservant ses acquis, en veillant sur ses intérêts et en le protégeant de toutes nos forces. Pour se faire, ajoute-t-il, nous devons faire table rase d’un passé que nous ne finissons de déterrer et qui nous mine la vie au quotidien. Nous devons nous donner la main pour redevenir cette nation qui ne connaissait ni haine, ni rancœur. Que Dieu accorde son paradis à tous nos soldats et civils tombés sous les coups de la bête immonde.

Ibrahima Ndiaye

