Hausse record des prix

«Vie chère», cette expression est utilisée à tort ou à raison par les consommateurs et les politiques pour désigner l’inflation. Il s’agit-là d’un constat de hausse répandue et continue des prix des biens matériels et des services. Cette situation entraîne une chute de la capacité des ménages à s’acheter les produits nécessaires pour leur consommation. Donc, une baisse du pouvoir d’achat de leur portefeuille.

Cela veut dire qu’avec la même somme d’argent, on peut se procurer moins de quantité de viande, de riz, de pain, de carburants… qu’auparavant. Par exemple, avec 3.000 Fcfa de frais de condiments nécessaires pour faire un bon repas, la ménagère ne pourra peut-être acheter que les ¾ des ingrédients dont elle a besoin pour sa consommation quotidienne.

C’est ce à quoi les consommateurs du monde entier et du Mali, doivent se préparer au regard de l’évolution actuelle des prix des produits de base sur le marché mondiale de l’offre et de la demande de produits. L’indice Fao des prix des denrées alimentaires, qui suit les variations mensuelles des prix internationaux d’un panier de produits alimentaires, a atteint en effet un nouveau sommet en octobre, le plus haut depuis juillet 2011. Il a augmenté de 3% par rapport à septembre, en hausse pour le troisième mois consécutif, a restitué en fin de semaine dernière l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao).

L’indice Fao des prix des céréales en octobre a cru de 3,2% par rapport à septembre. Les prix mondiaux du blé, matière de base entrant dans la fabrication du pain, ont augmenté de 5%. Produite par une crispation des disponibilités mondiales en raison de récoltes réduites dans les principaux pays exportateurs, notamment le Canada, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique.

Comme le blé, les prix internationaux des autres principales céréales ont pris l’ascenseur d’un mois à l’autre. En hausse de 9,6% en octobre, les prix des huiles végétales ont atteint un niveau record, tirés par des cotations de prix plus fermes pour les huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza. «Les prix de l’huile de palme ont augmenté pour un quatrième mois consécutif en octobre, largement soutenus par les inquiétudes persistantes concernant la faiblesse de la production en Malaisie en raison des pénuries persistantes de main-d’œuvre migrante», selon la Fao.

L’indice Fao des prix des produits laitiers a augmenté de 2,6% par rapport à septembre. Il est influencé par une demande mondiale d’importation généralement plus ferme de beurre, de lait écrémé en poudre et de lait entier en poudre. Cela dans le cadre des efforts des acheteurs pour sécuriser les approvisionnements afin de constituer des stocks. Quant aux prix de la volaille et de la viande ovine, ils ont également augmenté, stimulés par la forte demande mondiale et les faibles perspectives d’expansion de la production.

La seule bonne nouvelle est la chute de 1,8% des prix du sucre par rapport à septembre, première baisse après six mois consécutifs de hausse. Car, malgré un record de production céréalière attendue en 2021, les stocks de produits devraient baisser. Donc, moins d’offre pour les marchés.

Cheick M. TRAORÉ

