L’émigration, un autre fléau de mortification du continent africain : L’O.C.D international fédéralitude Suisse s’en préoccupe

L’année 2023 bat presque tous les records tant en matière d’émigration des jeunes africains au sud du Sahara vers l’Europe qu’en nombre de morts noyés dans la méditerranée. Ce désormais sujet de préoccupation majeure a provoqué d’énormes dégâts et est en passe de devenir un fléau qui gangrène non seulement l’Afrique au sud du Sahara, mais aussi les pays d’accueils qui sont débordés. Ce phénomène, s’il ne pas maîtriser, risque d’annihiler tous les efforts de développement du continent. A titre de rappel, pour cette année 2023 il y a eu au moins 2500 hommes, femmes et enfants morts ou disparus en Méditerranée contre plus 186 000 personnes arrivées dans le sud de l’Europe. Face à l’ampleur du phénomène et surtout aux violations des droits des immigrés et l’impact souvent négatif qu’il pourrait engendrer, l’O.C.D international Fédéralitude Suisse en a fait un sujet de préoccupation majeure. Cette ONG humaniste et humanitaire n’entend plus rester indifférente face au danger que l’immigration pourrait provoquer si elle n’est pas encadrée et maîtrisée. autant elle est prête à se battre pour que les droits des immigrés soient respectés autant elle est encline à faire des propositions pour inverser la tendance, pour que l’immigration soit positive et qu’elle contribue au développement du continent. Que propose réellement l’OCD international Fédéralitude Suisse pour que l’immigration puisse profiter à l’Afrique et ne pas non plus déranger les pays d’accueil ?

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’Afrique est l’un des continents qui regorgent les plus grandes potentialités économiques, donc un continent immensément riche et pourtant la majorité des africains surtout au sud du Sahara vivent avec moins d’un dollar par jour. Quel contraste ! Et pire que cela ce continent est celui qui paie, au prix du sang de ses jeunes, le plus grand tribut en traversant la méditerranée dans le seul but d’aller à la recherche d’un utopique mieux être en Europe. En effet, l’année 2023 a été la plus meurtrière pour les candidats à l’immigration avec plus de 2000 bras valides africains morts ou disparus dans la méditerranée. Ce chiffre est nettement sous-évalué et les conséquences sont incommensurables pour l’Afrique. Pour rappel, ceux qui réussissent à échapper à la mort arrivent en Europe et sont souvent victimes de maltraitance, de brimade et jetés dans la rue comme des vulgaires. Ce qui passe de tout commentaire c’est surtout l’exacerbation du phénomène d’immigration. A titre d’exemple En Italie, la principale porte d’entrée en Europe, le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés HCR estime que 90 763 migrants sont arrivés entre janvier et Août 2023 soit presque autant que les 105 131 enregistrés sur l’ensemble de l’année 2022. Pour le seul mois de mars 2023, l’UNHCR a décompté 13 267 entrées en Italie, contre 1 358 sur la même période de l’année précédente.

Face à l’ampleur du phénomène et au danger qu’il représente tant pour les pays d’accueil que pour les immigrés eux-mêmes, l’O.C.D international fédéralitude Suisse faisant le serment de défendre les droits des démunis a pris à bras le corps cette cruciale problématique qui est celle de l’immigration. De façon bénévole elle défend les droits des immigrés quel que soit la couleur de leurs peaux, leurs religions, leurs cultures et leurs provenances. L’ONG internationale basée en Suisse se pose des questions comme entre autres A qui la faute ? Quelles solutions envisagées ? Comment positiver l’immigration afin qu’elle soit non seulement voulue, mais aussi qu’elle contribue doublement au développement tant des pays d’émigration qu’à ceux d’immigration ? Surtout que faire pour préserver les droits des immigrés sans causer également du tort aux pays d’accueil ? L’O.C.D International fédéralitude Suisse engage les débats autour de la problématique.

Pour l’OCD International Fédéralitude Suisse il importe aujourd’hui pour les gouvernants d’intégrer la problématique de l’immigration parmi les priorités de leur programme afin qu’elle soit un tremplin tant pour les pays de départ que ceux d’arrivés. Pour ce faire une véritable sensibilisation s’impose et surtout un plaidoyer en faveur d’une immigration choisie pour éviter non seulement un engorgement des pays d’accueil, mais aussi pour que les droits des immigrés soient respectés. Quid des gouvernants des pays de départ, eux qui ont le devoir de former et de proposer des opportunités d’emplois aux milliers de jeunes désœuvrés à qui on a fait miroiter l’espoir d’un eldorado une fois en Europe. La mauvaise gouvernance avec son corollaire de corruption, de gabegie financière, de népotisme, en est pour beaucoup dans le sous-développement du continent africain. Il demeure indispensable de résoudre ces questions essentielles qui pourraient certainement diminuer le phénomène d’immigration. L’Europe n’a-t-elle pas sa grande part de responsabilité aussi ? La réponse est sans nul doute oui car le vieux continent, en plus d’exploiter les ressources africaines, n’a pas non plus fait profiter les pays exploités de son expérience tant en terme de transfert de compétence que de technologie afin que les jeunes africains puissent saisir les opportunités qui s’offrent à eux sur place.

L’OCD international fédéralitude Suisse a décidé désormais de prendre à bras le corps cette épineuse question d’immigration et proposera aux décideurs ses solutions pour non seulement atténuer les effets pervers du fléau, mais aussi le rendre attrayant pour les pays d’accueil et bénéfique pour les pays de départ. Pour rappel cet article est le premier d’une série que l’OCD international Fédéralitude Suisse se propose d’écrire pour non seulement diagnostiquer sans complaisance les causes, qui pourraient être entre autres la mal gouvernance, le manque de formation des jeunes et d’information sur les pays d’accueil, afin de minimiser les conséquences qui sont entre autres la fuite des cerveaux, de dépeuplement du continent, son appauvrissement, mais aussi proposer la thérapie de choc pour son atténuation.

En somme, c’est le lieu de féliciter les trois pensantes que sont Karima Sandia Boina, José MENE BERRE et feue Wardat Afandi Monjoin qui ont eu la belle initiative de porter sur les fonts baptismaux l’OCD International Fédéralitude Suisse, qui est sans nul doute la voix des sans voix. Elle se bat au quotidien pour les démunis de façon bénévole et souvent même au prix de leurs moyens financiers, de leur temps et énergie. Elle rend enfin hommage à l’une des membres fondateurs arrachée à la grande affection de tous, en l’occurrence Wardat Afandi Monjoin.

Youssouf Sissoko

