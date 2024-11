Programme alimentaire mondial des Nations unies (Pam) intensifie sa réponse vitale aux personnes touchées par les inondations au Mali. Depuis le début de la saison des pluies, des précipitations exceptionnellement fortes ont provoqué des inondations dans de nombreuses régions, obligeant le gouvernement à déclarer, en août, un état de catastrophe nationale et à demander un soutien immédiat pour 350 000 personnes affectées.

Les inondations ont un impact considérable avec plus de 85 000 hectares de terres agricoles et 730 000 tonnes de céréales détruites, et des milliers de personnes déplacées de force de leurs foyers selon le gouvernement.

La plupart des personnes déplacées par les inondations ont trouvé refuge dans des bâtiments publics, avec 100 écoles servant d’abri et 79 bâtiments scolaires endommagés, obligeant le gouvernement à reporter la rentrée scolaire d’octobre à novembre.

Les inondations au Mali surviennent alors que le pays est en proie à une crise humanitaire complexe avec 1,4 million de personnes confrontées à une faim aiguë en raison des conflits, des déplacements récurrents de population, de la hausse du coût des aliments et des impacts négatifs des chocs climatiques.

Réponse du Pam

Distributions alimentaires d’urgence : En soutien au plan de réponse aux inondations du gouvernement, le Pam distribue une aide alimentaire et nutritionnelle vitale ciblant plus de 150 000 personnes dans les régions touchées par les inondations pendant trois mois. Cette réponse s’aligne sur le programme de protection sociale réactive aux chocs du Pam, qui vise à augmenter le soutien essentiel pour amortir les impacts sociaux et économiques des chocs sur les populations vulnérables. À moyen terme, le Pam prévoit de soutenir le Mali dans la mise en place d’actions anticipatives pour atténuer les impacts des chocs climatiques sur les communautés touchées par la crise.

Priorité à la nutrition : Le Pam se concentre sur la prévention de la malnutrition aigüe parmi les populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, en fournissant des suppléments nutritionnels essentiels et en promouvant des régimes alimentaires équilibrés.

Appel au soutien international : Les inondations ayant aggravé une situation humanitaire déjà préoccupante, le Pam a besoin de toute urgence de 58 millions de dollars pour continuer à fournir un soutien d’urgence aux communautés touchées par les inondations et les aider à se relever.

Source

Pam

