Issa Samaké alias Mizoto est le nouvel homme fort de Kati qui fait déjà trembler certains hommes politiques de cette localité. L’homme est beaucoup apprécié par la jeunesse de Kati de par sa proximité avec elle. À la tête du Mouvement Faso-ko Mali qui est représenté dans les 37 Communes de Kati, Issa Samaké et son mouvement n’ont d’autres ambitions que de soutenir les idéaux de la Transition pour la stabilité et le développement du Mali.

Le Président du mouvement Faso-Ko Mali, Issa Samaké, est devenu non seulement une figure centrale de soutien à la Transition, mais aussi une icône pour la jeunesse de Kati. Ce dernier estime que la situation actuelle de notre pays oblige tout bon citoyen à soutenir la Transition pour la paix, la stabilité et le développement du Mali. Avec son empathie, sa simplicité et sa bonne foi, M. Samaké a réussi à réunir les jeunes de Kati autour des idéaux de cette transition. A peine trois mois d’existence, la force de son mouvement Faso Ko réside dans l’efficacité de sa base, à l’échelon des quartiers et Communes de Kati. Il a, à son actif ,16 000 regroupements féminins. Sur fonds propres, le mouvement a fait plusieurs dons à savoir : des chaises et bâches pour les regroupements de femmes, l’organisation des formations en savonnerie, grattages des rues de Kati.

Il faut savoir que le président, Issa Samaké alias Mizoto garde la réputation de quelqu’un de bon qui aime avant tout rendre service. À en croire un jeune de Kati, « Mizoto est disponible, il est à l’écoute de tout le monde, il a d’excellents rapports avec les jeunes et il nous donne un réel dynamisme pour soutenir cette Transition ».

Par ailleurs, le mouvement Faso-Ko Mali, reste convaincu que les autorités traditionnelles sont utiles pour l’harmonie et la stabilité sociales et il a toujours réservé à cet effet, une place importante à l’égard des autorités coutumières.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :