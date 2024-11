Journée mondiale de l’Enfant : L’artiste Fatoumata Diawara dite ‘’Sia’’ magnifie l’évènement avec sa comédie musicale ‘’Ben Ani Keleya’’

C’est au CICB, le mercredi 20 Novembre dernier, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l’Enfant, que la comédie-musicale dénommée ‘’Ben Ani Keleya’’ fut présentée au grand public. Il s’agit d’un projet concocté par l’artiste Fatoumata Diawara dite ‘’Sia’’ à travers son Association ‘’ Tougouné’’ en partenariat avec l’UNICEF Mali et la Cité des Enfants.

La grande Salle ‘’Djéli Baba Sissoko’’ du CICB était pleine à craquer des enfants pour cette journée qui leur est dédiée. Ils sont venus suivre une représentation artistique tenue en présence des officiels suivants : l’ex Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Coulibaly Mariam Maïga, de celle de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré et du Ministre sortant de la Culture, Andogoly Guindo. Y ont également pris part à ce rendez-vous, la Directrice de la Cité des Enfants, Amina Cissé dite Tata Amina et son Adjoint N’Famara Keïta ainsi que la représentante adjointe de l’UNESCO au Mali, Andrea Berther et le président du parlement des Enfants du Mali, Imarre Ag Mohamed.

En effet, le thème national du 35ème anniversaire de la Journée mondiale de l’Enfant était : « La Protection des droits de l’Enfants face au Changement climatique ». Ce qui fera dire à la représentante adjointe de l’UNESCO au Mali, Andrea Berther que cette année, l’impact du changement climatique a eu des répercussions significatives sur notre société. Pour cela ; elle a tenu à saluer le Gouvernement pour avoir choisi ce sujet crucial comme thème national à l’occasion de cette journée. Que 35 ans après l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, il est primordial d’attester que le Mali a été l’un des premiers pays à ratifier cette convention, en faveur de la promotion et de la protection des droits de chaque enfant qu’est un fait qui mérite d’être célébré.

En collaboration avec l’UNICEF et la Cité des Enfants, la championne des droits de l’enfant de l’UNICEF au Mali, l’artiste malienne Fatoumata Diawara, ainsi qu’une multitude d’ autres artistes maliens de la nouvelle génération, ont produit une chanson intitulée ‘’KASSILA’’. Cette œuvre vise à promouvoir les droits de tous les enfants, en mettant particulièrement l’accent sur ceux vivant avec un handicap.

« Cette journée est une opportunité pour moi de passer par les enfants pour venir dans ma patrie car je n’ai pas souvent l’occasion… » a déclaré l’artiste Fatoumata Diawara.

Selon elle, ce spectacle est un moyen de réunir tous les enfants afin qu’ils sachent qu’ils sont égaux surtout ceux qui sont en situation d’handicap. Elle dira par la suite s’être toujours considérée comme l’ambassadrice des enfants, et même dans sa carrière musicale. Avec la réalisation de ce projet, ‘’Sia’’ indique qu’elle sera toujours aux côtés des tout-petits.

Quant à la Ministre Maïga, après avoir salué l’initiative, elle a estimé que cette journée donne l’occasion aux Enfants de s’exprimer et de partager leur opinion sur les questions les concernant. Ce, à travers des expressions comme la musique, la danse et le théâtre. Sur le thème de la comédie-musicale ‘’Ben Ani Keleya’’ (la fraternité et la concorde), à l’en croire, cela est à plus d’un titre évocateur, compte tenu du contexte de la crise malienne et qui continue d’affecter les dispositifs de protection des populations singulièrement les enfants qui sont de loin, les plus touchés. Elle a ainsi appelé à une synergie d’action de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la protection des enfants pour le renforcement du système de la cible enfant en général et celle vivant avec handicap en particulier.

Mariam Sissoko

