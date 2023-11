Journée Nationale des Légitimités Traditionnelles: Les chefs traditionnels du nord à l’honneur !

La 2e édition de la Journée Nationale des Légitimités Traditionnelles du Mali a été célébrée le 11 novembre dernier au Centre international de conférence de Bamako, sous le haut parrainage du Président de la Transition, Colonel Assimi Goita. Cette journée est célébrée sur l’ensemble du territoire national. Pour cette édition les chefs traditionnels des régions du nord étaient à l’honneur. Les travaux étaient placés sous l’égide du Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, M. Ondogoly Guindo.

Placée sous le thème “Place et Rôle des légitimités dans la résolution des Conflits’’, la deuxième édition de la journée des légitimités traditionnelles a été un franc succès. Vive les légitimités traditionnelles dans un Mali de paix, ancré dans les valeurs traditionnelles! Tel était l’esprit de cette grande rencontre, qui a noté la présence remarquée des chefs traditionnels des régions de Gao, Tomboctou, Taoudeni, Kidal.

Conformément au thème de la journée, les légitimités traditionnelles jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits. S’appuyant donc sur ces pratiques quotidiennes de ces légitimités qui parviennent à traiter, gérer et solutionner le crises dans leurs communautés respectives que le Président de la Transition a pris l’engagement solennellement de consacrer une journée à la célébration des légitimités traditionnelles un guise de reconnaissance de leurs rôles éminemment important dans la construction de la nation malienne. Ce qui s’inscrit en droite ligne dans sa vision de faire du Mali un pays pacifié, bien gouverné, ancré dans ses valeurs ancestrales.

Débuté le 11 Novembre 2021, cette volonté du Président de la Transition a honoré les légitimités traditionnelles s’est traduite par l’adoption du Décret n°2022-0128/ PT- RM du 4 mars 2022 institution ladite Journée Nationale des Légitimités Traditionnelles.

L’objectif général de cette journée est de contribuer à mieux exploiter les systèmes de gouvernance des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits.

Les temps forts de cette deuxième édition ont été des conférences débats, animées par des experts (chercheurs et traditionalistes). Ces débats ont permis un partage fructueux entre les participants et de définir des stratégies pour pouvoir mener à une meilleure implication des légitimités traditionnelles dans la prise de décision sur les questions de paix, réconciliation et développement local et dans le cadre de la refondation de l’État.

Au cours de la journée, des activités comme jeux d’éducation, des expositions sur les grandes figures de Légitimités traditionnelles et des consultations ophtalmologiques gratuites ont agrémenté la partie.

A la fin de la cérémonie, un tableau symbolique, plein de sens a été offert au Ministre par l’ensemble des Légitimités traditionnelles du Nord en guise de reconnaissance.

Mariam KONE

