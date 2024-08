Après les attaques terroristes a Tinzawaten : Une enquête est ouverte !

Le Procureur de la République du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a ouvert une enquête sur les actes présumés de terrorisme, de complicité d’actes de terrorisme et de financement du terrorisme lors des affrontements violents entre l’armée et les terroristes à Tinzawaten. Cette information a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (Maeci).

Cette décision fait suite aux déclarations du porte-parole de l’Agence ukrainienne de renseignements militaires, André Yussov, reconnaissant l’implication de l’Ukraine dans une attaque de Groupes armés terroristes ayant causé des pertes du côté des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouatene. L’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal, Yurri Pyvarovov, a également exprimé son soutien au terrorisme international, ce qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine et à une saisine du Conseil de sécurité des Nations unies.

En signe de solidarité avec le Mali, le Niger a également rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine. Dans un communiqué diffusé le 4 août 2024, la Commission de la Cedeao a également condamné toute ingérence étrangère dans la région qui pourrait mettre en péril la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest, ainsi que toute tentative de manipulation géopolitique dans la région. Même si tardivement.

MS

