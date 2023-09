Dénonciation calomnieuse contre le CMTR : Malick B. Diallo en prison avec sursis et des dommages et intérêts

Le vice-président de la Fédération générale des transporteurs agréés du Mali (Ftram), Malick B. Diallo est condamné à 1 an de prison avec sursis et 10 millions de F CFA de dommages et intérêt pour dénonciation calomnieuse.

Le verdict du procès en diffamation intenté le 12 juillet 2023 par le Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) et son président contre Malick Boubou Diallo, est tombé le mercredi dernier.

Assigné devant le Tribunal de grande instance de la Commune IV pour diffamation et dénonciation calomnieuse, le juge a retenu le délit de dénonciation calomnieuse. Il doit purger à cet effet un an de prison avec sursis assorti du paiement de 10 millions de F CFA de dommages et intérêts à Youssouf Bani Traoré avec exécution provisoire.

A l’analyse du délibéré, il va sans dire que le Tribunal a été clément vis-à-vis de M. Diallo. Les avocats de la partie civile avaient demandé l’application des deux délits (diffamation et dénonciation calomnieuse) et réclamaient 60 millions de F CFA de dommages et intérêts en raison de 30 millions de F CFA pour le CMTR et l’autre moitié pour son président.

Pour mémoire, ce procès fait suite à des accusations de détournement de 18 milliards de F CFA du droit de traversée routière (DTR) portées à l’encontre du CMTR et de son président Youssouf Bani Traoré, au cours d’une conférence de presse en avril dernier. L’auteur n’est autre que le vice-président de la Ftram, Malick B. Diallo. Ce dernier qui n’a pu apporter aucune preuve de ses allégations à la barre, n’est d’ailleurs pas à son premier coup car il est coutumier de ce genre d’accusation à l’encontre du président du CMTR, qui, visiblement, est sa cible préférée.

Abdrahamane Dicko

