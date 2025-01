Incarcéré depuis novembre 2023 dans le cadre du dossier fonds covid avec certains de ses proches collaborateurs, l’ancien président de la chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM)Youssouf Bathily va devoir attendre encore pour bénéficier d’une éventuelle liberté provisoire. Et pour cause, selon des sources proches de ce dossier, la Cour suprême aurait refusé la liberté provisoire à l’ancien patron de la CCIM et ses compagnons au motif que les investigations sont toujours en cours. C’est la troisième fois que Yousouf Bathily et ses ex collaborateur ont vu leur demande de liberté provisoire refusée. Et le montant des malversations relatif à ce dossier du fonds Covid porte sur plus de 10 milliards Fcfa.

Kassoum Théra

