Le célèbre activiste, Sékou Tounkara, dit le politologue de New-York, en séjour actuellement au Mali, a été arrêté le dimanche 15 mai 2022 par la Gendarmerie nationale devant la radio Peace FM, à sa sortie d’une émission. Il a été arrêté suite à une plainte d’un particulier au Tribunal de la commune IV pour calomnie, diffamation, dénigrement et atteinte à son image.

Selon nos informations recueillies auprès de l’auteur de la plainte, c’est une affaire qui date depuis octobre 2021, en lien avec le 28ème sommet Afrique-France qui a eu lieu le 8 octobre 2021 à Montpellier. Un sommet au cours duquel des jeunes venus de toute l’Afrique ont discuté tête à tête avec le Président français Emmanuel Macron sur plusieurs thématiques. Aucun chef d’Etat ou de Gouvernement n’a été invité à prendre part à ce rendez-vous. On se souvient que cette rencontre avait suscité beaucoup polémiques en raison de la qualité des personnes invitées et les circonstances dans lesquelles elles ont été invitées à prendre part à ce sommet.

Les participants et plus particulièrement la délégation malienne a été accusée d’être au service de la France.

Une sortie de Sékou Tounkara est à l’origine du climat de suspicion qui a marqué ce sommet. Il a mis en cause le bien-fondé du sommet et accusé les participants d’être au service de la France contre leur propre pays. C’est suite à ça qu’un membre de la délégation malienne a décidé de porter contre lui. Une menace qu’il mettra à exécution en déposant une plainte au Tribunal de la commune IV du district de Bamako contre le politologue de New-York pour « calomnie, diffamation, dénigrement » et atteinte à son image, le 19 octobre 2021.

C’est cette plainte qui est à la base de l’arrestation de nommé Sékou Tounkara ce 15 mai 2022 devant la radio Peace FM à sa sortie d’une émission avec Adama Diarra dit Ben le Cerveau et Sidiki Kouyaté.

A titre de rappel, Sékou Tounkara est citoyen malien vivant aux États-Unis. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Il fait régulièrement des vidéos pour donner ses opinions sur les sujets concernant son pays et les complots visant le Mali. C’est pourquoi on l’appel le politologue de New York. Il a répondu à l’appel de Yèrèwolo Debout sur les remparts qui est à l’origine du récent meeting de soutien aux Forces armées maliennes (FAMa).

