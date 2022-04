Dans un entretien livré à un confrère de la place, le ministre de la justice garde des sceaux fait presque l’état des lieux de la lutte anti corruption aujourd’hui menée sous la transition.

Le ministre Kassogue ” dans le cadre de la lutte contre la corruption, nous allons bientôt créer une agence spécialisée qui sera habilitée à saisir les biens mobiliers et immobiliers, les vendre ou les exploiter dans le cas des logements, et verser les montants perçus dans un compte bancaire créé pour besoins de la cause. L’agence en question aura fort à faire. On évitera ainsi le gaspillage …

Le sphinx

