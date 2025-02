Lutte contre le terrorisme et criminalité transnationale organisée à Mopti : L’antenne régionale du Pôle judiciaire spécialisé inaugurée par le ministre Kassogué

Dans le cadre des activités marquant la Semaine de la justice, une délégation conduite par Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, s’est rendue à Mopti courant janvier. A leur arrivée, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par le général Abass Dembélé, gouverneur de la région de Mopti, ainsi que les autorités administratives et judiciaires locales.

Dès leur descente d’avion, le ministre et sa délégation ont pris la direction du site dédié à l’inauguration officielle de l’antenne régionale du Pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Cette nouvelle infrastructure marque une étape importante dans le renforcement des capacités du système judiciaire face aux défis sécuritaires de la région et du pays.

La cérémonie d’inauguration a été ponctuée par un discours prononcé par le procureur du Pôle national spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, qui a exprimé la gratitude de l’institution à l’endroit du ministère de la Justice et des partenaires techniques et financiers pour leur appui indéfectible.

“Cette antenne régionale incarne la volonté commune de rapprocher la justice des citoyens tout en renforçant nos moyens d’action contre les menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité du pays”, a souligné le procureur.

L’inauguration de cette antenne régionale reflète l’engagement ferme du gouvernement à lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ce nouveau pôle contribuera à renforcer la présence de la justice dans la région, tout en améliorant l’accès des justiciables à des services judiciaires de qualité.

La cérémonie s’est tenue dans une ambiance empreinte de solennité et de satisfaction, témoignant de l’importance capitale de cette réalisation pour les habitants de Mopti et l’ensemble du Mali.

Source MJDH

En application du code pénal et du code de procédure pénale :

Les affaires du Pôle national économique et financier désormais jugées par trois juges

Dans un communiqué, le procureur de la République du Pôle national économique et financier (Pnef) informe les ordres professionnels et les usagers du service public de la justice de l’instauration de la collégialité devant la Chambre correctionnelle spécialisée en matière économique et financière du Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n°2024-030 du 13 décembre 2024 portant organisation judiciaire en République du Mali. A cet effet, il rappelle que, désormais, les affaires seront jugées par trois juges au lieu d’un juge unique. Avant de préciser que les audiences se tiendront tous les jeudis à 9 h, jusqu’en fin mars 2025, au siège du Pôle national économique et financier (Pnef).

A compter du 31 mars 2025, les audiences auront lieu tous les mercredis à 9 h, au lieu sus-indiqué.

Boubacar Païtao

