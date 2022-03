«Nous aurons une justice où le faible n’aura plus peur du fort, une justice où les sanctions, les décisions seront rendues de façon équitable» ! Telle est la promesse faite par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, à l’occasion de l’inauguration jeudi dernier (3 mars 2022) de la salle de conférence de la Direction nationale des affaires judiciaires et du sceau (DNAJS)/ Commission permanente législative (CPL) à Bamako. Une salle aménagée grâce à l’appui des partenaires dont Mali Justice Project (MJP) de l’USAID.

«Au terme de l’examen des différents textes qui sont en chantier, nous aurons une justice à hauteur de nos souhaits…Nous aurons une justice où le faible n’aura plus peur du fort, une justice où les sanctions, les décisions seront rendues de façon équitable», a assuré le ministre Mamoudou Kassogué. Dans ses mots de bienvenue, le directeur national des affaires judiciaires et du sceau, Mohamed Maouloud Najim, a fait savoir que la salle de réunion de la DNAJS était petite offrant ainsi des conditions difficiles de travail. «Aujourd’hui, c’est un rêve qui est devenu une réalité avec l’aménagement de ladite salle dotée de toutes les commodités», s’est-il réjoui. Et de préciser que «cette cérémonie a deux objectifs : magnifier encore une fois la qualité de nos relations avec nos partenaires, en particulier Mali Justice Project (MJP) dont l’apport multiforme et pertinent n’est plus à démontrer ; marquer notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui, avec abnégation et détermination, animent cette Commission Permanente Législative (CPL). La salle a été aménagée par MJP, équipée par le PNUD et les fonds propres de la DNAJS.

