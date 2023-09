Mali : Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, à nouveau arrêté

Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, en poste depuis 2009, vient d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt ce mercredi par le pôle économique et financier de Bamako dans l’affaire dite « zone aéroportuaire ». Selon plusieurs sources, l’édile du district a été auditionné par l’un des juges d’instruction du pôle économique et financier dans la matinée avant d’être inculpé et transféré à la maison centrale d’arrêt de Bamako. Adama Sangaré est inculpé dans ce dossier sulfureux de la zone aéroportuaire avec cinq autres co-accusés. Il s’agit des administrateurs civils et d’officiers d’Etat civil de Kati et Bamako. Ces personnes inculpées sont soupçonnées du morcellement et d’attributions illégales de terres de 1660 hectares réservées depuis des années 1990 à l’exploitation aéroportuaire.

La rédaction de Maliweb

Commentaires via Facebook :