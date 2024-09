Procès de l’affaire ‘’avion présidentiel et des équipements militaires’’ : La défense des accusés demande la citation à comparution Oumar Tatam Ly et Moussa Mara

Le procès de l’affaire dite ‘’ de l’achat du Boeing présidentiel et des équipements militaires a démarré hier mardi lors de la session spéciale des crimes économiques en cours à la Cour d’Appel Bamako. Après des exceptions soulevées par des avocats de la défense qui ont tenté de soutenir la thèse « l’incompétence de la cour à juger des anciens ministres et la nullité de la procédure », la défense a demandé la citation à comparution de deux anciens premiers ministres .

Les débats sur le jugement de fond de cette affaire commencent ce mercredi 25 février à la session spéciale de crime économique. La première journée du démarrage de ce procès a été marquée par quelques exceptions soulevées par les avocats de la défense

A l’ouverture du procès, la défense des accusés ont tenté de démontrer la nullité de la procédure. En cause, pour certains, cette procédure sur l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires a été classée sans suite par la même justice lorsque feu président Ibrahim Boubacar Keïta était encore aux affaires. La défense a également plaidé en faveur « l’incompétence de la Cour » à juger des anciens ministres. Cette tentative n’a pas marché puisque la Cour a maintenu le jugement de fond du dossier qui devrait démarrer ce mercredi à la Cour d’Appel.

La défense des accusés ont demandé à ce que six témoins dont deux anciens premiers ministres, une ministre déléguée et des hauts responsables du Ministère de la défense soient cités à comparaître. Les deux anciens premiers ministres cités sont Oumar Tatam Ly et Moussa Mara. Le premier était à la tête du gouvernement lorsque le marché de l’achat du Boeing présidentiel a été lancé sans avis d’appel d’offre. Le second, Moussa Mara, qui a succédé Oumar Tatam Ly, avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale le prix de l’avion. Statuant sur cette information de la défense, la Cour a rejeté la citation à comparution en qualité de témoins des deux anciens premiers ministres et la ministre déléguée. Par contre, elle a approuvé à la citation à comparution des trois responsables du ministère de la défense.

Au total, onze personnes sont accusées dans ce dossier. Pour cette première audience, seuls l’ex- ministre de l’Economie et des Finances, Me Bouaré Fily Sissoko, l’ancien directeur de cabinet avec rang de ministre de feu IBK, Mahamadou Camara, le Général de Brigade Moustaph Drabo et un autre haut responsable accusé dans ce dossier étaient présents au prétoire. Les absents sont entre autres les frères Kouma cités comme étant les prestataires de ce marché et l’ex- ministre de la promotion des investissements au moment des faits, Moustapha Ben Barka.

Ces accusés sont en dehors du pays et n’ont pas pour l’instant répondu à la citation à comparution de la Cour. Ils font tous l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé par la Cour suprême du Mali qui a dépoussiéré en 2021 ce vieux dossier de l’avion présidentiel et des équipements militaires. Les charges contre feu premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et un autre accusé que l’enquête n’a pas permis d’identifier ont été abandonnées. Avant son décès, Soumeylou Boubèye Maïga a plaidé son innocence.. Les accusés sont poursuivis pour atteinte aux biens publics et soupçonnés d’escroquerie, faux et favoritisme.

Cette affaire remonte à 2014. L’achat d’un avion présidentiel à peu près de 20 milliards de FCFA et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de FCFA pour la fourniture d’équipements militaires a fait le tollé au Mali. Les enquêtes ont révélé des détournements de fonds publics à hauteur de 28,5 milliards de FCFA pour l’avion présidentiel, et 69 milliards de FCFA pour les équipements militaires. Tous les deux marchés passés sans appels d’offres avaient valu au Mali des sanctions financières du Fonds Monétaire international, notamment le gel des décaissements pendant six mois.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

