La conférence annuelle du groupe régional de l’Union Internationale des Magistrats se tiendra du 4 au 11 février 2023 à Bamako. Pour cette rencontre, il est prévu la venue dans la capitale malienne environ 800 invités. L’annonce a été faite le mardi, 8 novembre 2022, par le président du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM), Broulaye Konaté. C’était lors d’une conférence de presse tenue à cet effet au siège dudit syndicat à Bollé.

Fondée en 1953 à Salzbourg, l’Union Internationale des Magistrats dont relève la branche du groupe régional africain est une organisation professionnelle apolitique qui regroupe des associations nationales de magistrats. Elle a pour but, selon le président du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM), Broulaye Konaté, la sauvegarde du pouvoir judiciaire, la garantie des droits et des libertés de l’homme. Les conférences annuelles sont des occasions pour cette organisation syndicale de discuter des problèmes régionaux en matière du système judiciaire. Ainsi, en février 2023, le groupe régional de l’Union Internationale des Magistrats se réunira à Bamako sur le thème : « De la protection des droits de l’homme en période de crise ». Selon le président du Syndicat des magistrats du Mali, à travers ce thème, la conférence débattra de la question du dispositif de lutte contre le terrorisme, le trafic des migrants et la traite des personnes. En plus, d’autres sous-thèmes tels que « la coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée en Afrique, la nature et la coopération en matière de la répression de la cybercriminalité, les lois d’amnisties, le droit pénal, la protection des droits des mineurs et les personnes vulnérables en période de crise », seront aussi débattus. Par ailleurs, le Syndicat Autonome de la Magistrature se réjouit du choix porté sur le Mali pour abriter cette rencontre d’importance capitale malgré tous les préjugés dont le pays est victime en lien avec le terrorisme. Par ailleurs, le syndicat rappelle que le Mali, en signant plusieurs conventions en matière de la justice et des droits de l’homme, doit trouver des mécanismes nécessaires pour que le pays demeure un État de droit. « L’organisation de la conférence annuelle du groupe régional de l’Union Internationale des Magistrats au Mali prouve à suffisance que le pays est engagé pour la paix universelle », a déclaré le président du SAM.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’homme, Mahamoudou Kassogué, présent à ladite conférence, a signalé que l’organisation de cette rencontre est un challenge qui met en ligne tous les magistrats du Mali au-delà de leur appartenance syndicale. De ce fait, «le défi de l’organisation engage tout le pays ». Il a par ailleurs rassuré le syndicat des magistrats de l’apport du gouvernement pour la réussite de l’événement qui réunira durant une semaine plus de 800 participants à Bamako. Ainsi, il a offert pour sa propre contribution un chèque d’un million de Francs CFA. Selon la commission préparatoire de la conférence, environ 800 personnes sont attendues, essentiellement des magistrats nationaux, régionaux et des non magistrats. Le budget estimatif est chiffré à plus de 753 millions FCFA.

A Abdoul

Source : Plume Libre

