La première session de la Cour d’assises de Bamako a pris fin le 18 avril 2024 au siège de la Cour d’Appel. Cent soixante-deux (163) affaires étaient inscrites au rôle avec un nombre de 275 accusés dont 225 en détention. Au bout de ses 52 jours d’audiences, la Cour a prononcé 50 acquittements, 12 condamnations avec sursis, 03 condamnations contradictoires à mort et 87 condamnations à la réclusion à temps. 76 accusés ont été condamnés à la peine d’emprisonnement et 14 peines à la mort par contumace. La Cour a aussi prononcé 111.350.000 FCFA d’amende, 940.143.250 FCFA de remboursements et 126.623.715 FCFA de dommages et intérêts.

Le Procureur général Hamadoum Balobo Guindo juge très satisfaisant ce bilan qu’il met au compte d’un engagement de tous les acteurs de la justice sans exclusion aucune. Allusion est faite aux magistrats, avocats, huissiers-commissaires de justice, greffiers, secrétaires de greffes ainsi qu’aux parquets, assesseurs, officiers de police judiciaire et autres surveillants de prison. Et de conclure par une note singulière au Barreau vivement remercié pour sa partition précieuse.

Et selon le Procureur général Guindo, ce résultat est aussi le fruit d’intenses efforts et de sacrifices consentis par le gouvernement. «La tenue régulière des sessions d’assises procède d’une volonté politique forte, qui est celle de donner à la justice les moyens humains, matériel et financiers indispensables au jugement des dossiers dans un délai raisonnable et ce, afin de désengorger les prisons et permettre au plus grand nombre de justiciables de disposer d’une décision de justice», a-t-il indiqué à ce sujet.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :