Les travailleurs de la mairie de Kati envisagent l’organisation d’une marche pacifique pour réclamer leurs droits. La marche se tiendra le jeudi 1er août 2019.

Les travailleurs de la mairie de Kati, plus précisément le comité de base “Syntract” avec le soutien de leurs familles, parents et sympathisants ; organiseront une marche pacifique le jeudi 1 août 2019 à partir de 10 heures.

Ils réclament l’ouverture de façon régulière et continue de leurs droits à l’Assurance maladie obligatoire (Amo), le payement des allocations des enfants, la facilitation et la sécurisation de leurs retraites et la mise en œuvre des accords conclus entre les responsables politiques de la mairie et le syndicat (comité de base “Synstrac” de la mairie).

La marche partira de la mairie de Kati à la préfecture en empruntant la voie qui passe par le marché central.

En vue d’assurer la sécurité des personnes et leurs biens, le Syntract a demandé à la mairie et aux autorités sécuritaires de Kati de prendre les dispositions nécessaires.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :