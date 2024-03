Pour avoir été choisie par le Président sortant Azali Assoumani, lors de la campagne pour l’élection présidentielle aux Comores, la Diva Samra, l’une des grandes voix de la musique comorienne a fait l’objet d’attaques virulentes sur les réseaux sociaux, par une partie de l’Opposition basée surtout en France. Son seul tort, aux yeux de l’opposition est d’avoir mis son talent au service de celui que l’opposition considère être un mauvais Président, alors même que les électeurs de la grande île ont encore renouvelle leur confiance en lui pour un autre mandat et cela sur la base de son bilan. Sans être une grande supportrice du Président Azali, la Diva Samra dit avoir fait son travail d’artiste et a à son actif beaucoup d’œuvres sociales qu’elle a réalisées aux Comores. Ne faudrait-il pas laisser les artistes faire leur job ? Pourquoi les détracteurs de Samra font fi des œuvres et du rôle qu’elle a joué même pour la réalisation de la chanson patriotique faite par les artistes ?

Samra est incontestablement l’une des voix qui portent aujourd’hui dans les îles Comores et même au-delà. Elle a une voix envoutante et ses chansons sont de grandes factures. C’est certainement l’une des raisons pour lesquelles elle a été choisie par le candidat Azali Assoumani, qui se trouverait être le Président sortant, pour l’animation de sa campagne lors de la dernière présidentielle. Son crime, aux yeux de l’Opposition est de s’être alliée au Président Azali, alors même qu’elle n’a fait que son travail d’artiste. L’opposition basée à l’étranger ne semble pas contente de ce choix d’où des invectives et autres critiques acerbes voir même des injures sur les réseaux sociaux. La question que l’on est en droit de se poser est celle de savoir s’il est interdit pour une citoyenne comorienne comme moi d’avoir son opinion et de faire un choix sur la base de mon intime conviction, s’est interrogée Samra. Elle pense qu’au-delà de son statut d’artiste elle est avant tout une comorienne qui a souci de l’avenir de son pays, donc c’est surtout sur la base d’un constat qu’elle est arrivée à la conclusion que le Président sortant Azali Assoumani a un bon bilan et qui mérite d’être soutenu. Quant aux œuvres que la Diva Samra a réalisées en signe de contribution pour la construction de l’édifice commun, elles sont nombreuses. Elles vont de la construction des centres de santé dans les localités qui en ont besoin, à la réalisation des œuvres de revêtement des voies publiques notamment des routes dans les quartiers défavorisés en passant par d’autres œuvres sociales.

La Diva Samra a été la seule femme a participé à la réalisation de la chanson patriotique et nationaliste chantée pour galvaniser l’équipe nationale des Comores. Sa voix a franchi les frontières des Comores pour être cette Diva sur qui le monde entier pourrait compter. Vouloir dénigrer la Diva Samra, c’est véritablement causé du tort à ses multiples fans à travers le monde. Donc cette frange de l’Opposition, plus accrochée aux réseaux sociaux qu’un véritable travail politique sur le terrain doit se ressaisir. Elle doit comprendre que le temps de la campagne est passé, elle doit maintenant se battre pour convaincre la majorité des comoriens en vue des prochaines élections. Quant à la Diva elle entamera bientôt une tournée nationale et internationale pour satisfaire ses milliers d’admirateurs et de fans. Vivement ce moment.

Youssouf Sissoko

