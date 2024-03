A l’occasion de la célébration de la semaine mondiale de l’optométrie, l’opticien panafricain Lapaire souhaite sensibiliser les acteurs publics et privés, ainsi que les populations sur l’importance d’investir dans la santé oculaire pour le bien être des populations.

Selon les prévisions de l’I.A.P.B ( Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité ), d’ici 2050, la moitié de la population mondiale serait atteinte de myopie du fait de l’évolution des modes de vie. Par conséquent, il y aura une demande accrue de professionnels de la vue pour prendre en charge les besoins en termes d’équipement optique.

D’après les dernières données disponibles, l’IAPB estime qu’il existe 331 743 optométristes dans le monde mais seulement 9 000 en Afrique. 85% d’entre eux se trouvent au Nigéria (4 000) ou en Afrique du Sud (3 500). Le nombre de spécialistes de la vue impacte significativement l’accès aux soins oculaires et optiques puisque la densité des professionnels en dehors de ces 2 pays est donc de 1 Optométriste pour 500,000 habitants. Le manque de professionnels s’explique en partie par le faible nombre d’établissements à même de former les spécialistes : on en compte 27 sur l’ensemble du continent, dont 9 au Nigeria et en Afrique du Sud, à même de proposer des formations diplômantes en optométrie.

Face à ce constat, il existe un réel besoin de combler le déficit de professionnels de santé oculaire, qu’ils soient Opticiens, Optométristes ou Ophtalmologues. Ainsi à l’occasion de la célébration de la Semaine Mondiale de l’Optométrie, qui a lieu du 17 au 23 mars 2024, l’opticien panafricain Lapaire joint ses efforts pour sensibiliser l’ensemble des acteurs publics et privés, ainsi que les populations à l’importance de mettre en place des initiatives pouvant impacter positivement la santé oculaire de tous.

En tant qu’acteur majeur dans l’industrie optique en Afrique, Lapaire estime qu’il est nécessaire de développer davantage les filières de formation aux métiers de la santé visuelle (optique, optométrie, ophtalmologie) et d’intéresser les jeunes, à embrasser ces métiers afin de répondre aux besoins croissants des populations. Malheureusement, il est important de noter que le manque de formations disponibles et leur coût important représentent un frein majeur pour susciter des vocations parmi les jeunes. Lapaire invite donc les acteurs à multiplier les efforts afin de développer de nouvelles formations et redynamiser celles existantes afin d’assurer la formation de davantages de spécialistes de la vue.

Aussi, l’opticien panafricain fait appel à l’ensemble des acteurs publics et privés du monde de la santé et de l’éducation afin de s’engager dans des campagnes d’éducation et de sensibilisation à grande échelle pour informer les populations sur l’importance de la santé oculaire et sur les mesures préventives nécessaires pour assurer une bonne santé visuelle tout au long de sa vie.

Actuellement, pour de nombreuses personnes à travers le monde, l’accès aux soins oculaires reste un défi majeur. Raison pour laquelle depuis 6 ans, l’expert de l’optique Lapaire s’engage à mener des actions de sensibilisation et de testing sur le terrain, tout en étant actif dans les médias et sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse prendre conscience que la vue est précieuse. Par ailleurs, l’entreprise panafricaine d’optique collabore avec différents instituts de formation en Optique en Afrique de l’Ouest afin d’accompagner leur développement et leur pérennité. Lapaire emploie aujourd’hui près d’une centaine de spécialistes des soins oculaires à travers le continent et ce nombre devrait continuer d’augmenter au fur et à mesure du développement du groupe, permettant ainsi de répondre davantage aux besoins des populations.

En conclusion, dans un monde où les soins de santé sont une priorité, il est essentiel de ne pas négliger un aspect crucial de notre bien-être et de notre santé : la santé oculaire. Bien voir est un droit fondamental, et les acteurs publics comme privés ont leur part à jouer pour garantir l’accès à tous aux soins oculaires et optiques de qualité. Investissons ensemble pour promouvoir les métiers de l’optique et de la vue afin de faire avancer la santé visuelle.

