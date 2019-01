Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita a reçu dans l’après-midi du 10 janvier 2019, les vœux de nouvel an des Forces Armées maliennes.

Au nom des Forces Armées Maliennes, le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Division MBemba Moussa Keita a solennellement félicité le Président de la République, Chef de l’Etat, Suprême des Armées, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, pour son élection à l’élection présidentielle de 2018.

Le Général de division a profité de l’occasion pour remercier et saluer le Président de la République pour tous ses efforts et soutiens constants déployés en faveur de notre outil de défense et de souveraineté qui est l’Armée.

Dans son discours il a évoqué les acquis et les perspectives de l’Armée notamment dans le cadre de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire tout en mentionnant que « Le Mali tanguera mais ne chavirera jamais ». Il a réaffirmé le dévouement et l’engagement des forces armées maliennes à défendre l’honneur du Mali au prix de leur sang dans toutes les circonstances. Avant de conclure, le Chef d’Etat-Major Général des Armées a souhaité une bonne et heureuse année 2019 au Chef Suprême des Armées, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Keita et à sa famille.

En réponse aux vœux du Chef d’Etat-Major General, le Président de la République fier de son Armée désormais mieux équipée et très professionnelle a d’abord solennellement exprimé ses pensées aux familles qui ont perdu les leurs et celles qui ont eu des blessés. « Je voudrais leur dire que la Nation n’oubliera point le sens de leur engagement à servir la Patrie » a assuré le Chef de l’Etat.

L’occasion était ensuite bonne pour le Président de la République, Chef Suprême des Armées de rappeler certains points essentiels qui sont à la base de la réussite actuelle de notre armée « Le Gouvernement consacre des ressources budgétaires importants à l’effort de défense nationale, à travers la mise en œuvre diligente et efficiente de la Loi d’Orientation et de Programmation militaire ( LOPM), de la Loi de Programmation Sécurité Intérieure ( LPSI) ainsi que de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, issu du processus d’Alger. Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour consolider les acquis et poursuivre les objectifs pour avoir une armée digne de ce nom, au service du peuple ».

Le Chef Suprême des Armées a invité les forces armées maliennes « à redoubler d’efforts pour raffermir la confiance suscitée par le succès de vos récentes opérations ».

Fier de son Armée, son outil de décision politique pour la souveraineté de l’Etat, le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées a renouvelé sa confiance aux FAMAs.

« Je renouvèle aux Forces armées et de sécurité du Mali ma confiance entière et mes vives félicitations pour le dévouement, l’engagement sans réserve à la défense des Institutions de la République et à la protection de nos concitoyens. Je tiens à saluer le courage des valeureux Soldats qui affrontent quotidiennement le danger. Je veux leur dire toute la fierté des Maliennes et des Maliens. Je prends acte de votre serment renouvelé et en ma qualité de Chef Suprême des Armées, j’accorderai toute l’attention nécessaire aux besoins exprimés. » a assuré le Président de la République.

Pour conclure, le Président de la République a formulé à l’endroit du Chef d’Etat-Major Général des Armées et aux Forces Armées Maliennes, à leurs familles, aux forces partenaires du G5-Sahel, de la MINUSMA, de BARKHANE, de EUTM et de EUCAP Sahel Mali, et aux chers anciens Combattants , ses vœux sincères de bonne et heureuse année 2019. Le Président de la République a conclu en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et en bénissant le Grand Mali.

La cérémonie a eu lieu dans la salle des Banquets du Palais Présidentiel de Koulouba en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, les membres du gouvernement, les proches collaborateurs du Président de la République, et de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire.

Par Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :