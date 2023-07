A la suite du remaniement du Gouvernement Choguel 2, le 1er juillet 2023 dernier, le choix des plus Hautes Autorités s’est porté sur Mme Bagayoko Aminata TRAORE pour assurer les fonctions de Ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. C’est dans ce cadre, elle a tenu à faire une prise de contact avec les différents services régionaux et les responsables des antennes des organismes personnalisés de son département à travers une séance de travail en visioconférence, ce jeudi 27 juillet 2023. Plus 50 personnes des 19 régions et du District de Bamako ont pris part à la visioconférence. Ce fut l’occasion pour Madame le Ministre d’exposer sa vision aux responsables des services régionaux et de recueillir leurs préoccupations.

Plus d’une heure trente minutes, les directeurs régionaux et les coordinateurs du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle à tour de rôle ont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Ces difficultés portent entre autres sur l’insuffisance de matériels et équipements de travail ainsi que de ressources humaines. Ils ont plaidé pour le rétablissement des deux taxes, notamment la taxe emploi jeune (TEJ) et la taxe de formation professionnelle (TFP).

À sa prise de parole pour donner ses nouvelles orientations, le Ministre a tenu à leur rassurer de son accompagnement pour le bon fonctionnement des services dans la mesure des moyens disponibles. Car pour elle, ne pouvant pas faire les 19 régions en même temps et dans un souci de faire des économies à l’État, car le déplacement d’un Ministre coûte cher, elle a jugé utile d’utiliser les technologies pour échanger avec ses collaborateurs régionaux.

« Chers collaborateurs, je mesure en même temps le poids de la responsabilité en vous rassurant que tous les cadres, les agents du département du niveau national, régional ou subrégional ont un rôle à jouer chacun dans son domaine de compétence pour le succès de la mission. C’est dire alors que je compte sur vous pour un travail bien fait dans la collégialité, l’abnégation, la collaboration sincère, loyale et dans l’engagement. C’est à ce prix que nous pourrons ensemble relever les défis qui se présentent chaque jour à nous avec comme finalité la promotion de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle. Dans les prochains jours, je mettrai l’accent sur l’entreprenariat dont le processus d’élaboration d’une stratégie nationale est en cours. La mission qui nous est confiée est un sacerdoce, je vous engage chers collaborateurs à l’accomplir avec professionnalisme et assiduité. Dans cette optique, il faut toujours avoir présent à l’esprit la prise en compte des usagers qui doivent bénéficier d’un meilleur accueil et des orientations utiles. Aussi, avec les autorités régionales, les responsables des collectivités, les faîtières des organisations du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle, les partenaires, le secteur privé, convient-il de développer une collaboration dynamique, ce qui pourrait maximiser les résultats. Je vous invite également à accorder une attention particulière aux centres de formation professionnelle, qu’ils soient publics ou privés. Par ailleurs, je vous invite à des concertations régulières entre vous responsables de service d’un même département dans le sens de mutualiser les efforts. Pour ma part, dans la mesure des moyens disponibles, je veillerai au bon fonctionnement des services. Les différents Directeurs nationaux et généraux feront remonter vos préoccupations. Pour terminer, je nourris un grand espoir quant à la réussite de notre mission commune, vous transmettrez à tous vos collaborateurs mes salutations les plus chaleureuses » Dit le Ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

