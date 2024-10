Le plaidoyer d’AMAPROS et de WORLD VISION

Conformément à l’accélération du processus d’adoption du Plan d’Action National pour l’Elimination du Travail des Enfants au Mali (PANETEM II) avec les acteurs communautaires, la salle de réunion de l’Hôtel de ville de la Commune IV a servi de cadre à un atelier de partage des notes de plaidoyer pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et des Conventions N°138 et N° 182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). C’était le 18 septembre 2024 sous l’égide des ONG AMAPROS/JOFA/ACTE et WORLD VISION.

L’atelier était placé sous la présidence du Secrétaire général de la Mairie de la Commune IV, Aboubacar Bougoudogo. Il a souhaité la bienvenue aux participants et mis l’accent sur l’importance de l’éducation et du respect des droits des enfants. Aboubacar Bougoudogo a adressé sa gratitude à l’ensemble des partenaires. A ses yeux, l’éducation exige de l’abnégation et de la ténacité. Il sollicita aux acteurs de l’éducation plus de courage. «Nous avons besoin d’une formation de haut niveau et de qualité de nos ressources humaines».

De l’avis de la Directrice du Centre d’Animation Pédagogique (CAP), Mme Traoré Minata Coulibaly, les enfants constituent les êtres qui nous sont chers. A ce titre, nous devons les protéger. Leurs droits sont l’alpha et l’oméga du combat de l’AMAPROS (Association malienne pour la promotion du Sahel). Nous devons soutenir les enfants pour qu’ils deviennent des personnes accomplies. Quant au CAP de Lafiabougou, il ne manquera pas de jouer sa partition, en clair ; il ne faillira pas à son devoir, a-t-elle conclu.

Il est impératif, selon le représentant de l’AMAPROS, Yaya Bouaré, de donner une seconde chance aux enfants qui n’ont pas eu le bonheur d’aller à l’école pour diverses raisons. Au nom de la Direction de l’AMAPROS, il a situé le partenariat avec l’ONG WORLD VISION, particulièrement dans le cadre du travail sur le terrain, sans oublier l’ADAC, SAVE THE CHILDREN, TERRE DES HOMMES, SOS CHILDREN’S VILLAGE, PLAN INTERNATIONAL, EDUCO MEMBER OF CHILDFUND ALLIANCE.

Quant au porte-parole des enfants, Mallé Kéita, il a remercié l’AMAPROS.

Pour le Directeur de la Cellule Nationale de Lutte Contre Le Travail des Enfants, Bemba Niambélé, cet atelier a plusieurs intérêts. Il s’agit des enfants, de notre avenir. «Qui parle d’une nation, parle des textes. Nous devons nous donner la main pour l’application intégrale des textes».

Le clou de cet atelier fut le brillant exposé ponctué des images de diapositives de Boucari Togo, consultant au Cabinet AZ Consulting Sarl. Il a décrypté le concept de plaidoyer en décortiquant les origines et définitions du terme, ses objectifs, ses cibles, ses groupes décideurs, la formulation du message, les étapes du plaidoyer, les outils du plaidoyer, et les deux fonctions dudit concept.

Il est bon de souligner qu’au cours de l’atelier, la présence des syndicats et voire de leurs faîtières n’est passée inaperçue. : UNTM ; CSTM, CDTM, SNEC etc. les représentants syndicaux ont enrichi le débat par des questions et des contributions de taille.

Mohamed Koné

Commentaires via Facebook :