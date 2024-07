La salle de conférence de la Coordination nationale des paysans du Mali (CNOP) a abrité du 22 au 24 Juillet une session de formation des présidentes et présidents des collèges nationaux des jeunes du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) en leadership de soi et organisationnel. La cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide de Ibrahim Coulibaly, président du Roppa.

Dans la mise en œuvre des orientations stratégiques annuelles 2024 du Conseil d’Administration, le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) consacre une place importante à la formation des femmes, jeunes et responsables des Organisations Paysannes, non seulement sur leurs métiers mais aussi au renforcement de leurs capacités de leadership, communication stratégique, d’analyse et d’influence des politiques afin de renforcer davantage leurs compétences pour pouvoir assurer à tous les niveaux le lead du mouvement paysan en Afrique de l’Ouest. C’est dans ce cadre qu’a été initiée cette session de formation de trois jours à l’attention des des présidentes et présidents des collèges nationaux des jeunes du Roppa en leadership de soi et organisationnel.

L’objectif général visé par cette formation est le renforcement des compétences des responsables actuels des collèges des jeunes et femmes en leadership de soi et organisationnel afin de leur permettre d’agir efficacement au sein du réseau et de leur environnement externe pour la promotion des agriculteurs familiaux et de leurs organisations en Afrique de l’Ouest. Spécifiquement, il s’agira de permettre aux responsables actuels des collèges des jeunes et femmes d’une part d’améliorer leurs capacités/potentiels en leadership de soi et d’autre de disposer de connaissances techniques et pratiques leur permettant d’améliorer la performance de leurs organisations.

Selon Ibrahim Coulibaly, président du Roppa, cette formation se situe dans la droite d’une série de rencontres. « Ce n’est pas la première », insiste-t-il le président du Roppa et par ailleurs de la Coordination nationale des paysans du Mali (CNOP). Il a mis l’accent sur la souveraineté alimentaire des Etats africains. Pour ce faire, Ibrahim Coulibaly plaide pour une forte implication de l’Etat. « Je ne connais pas un seul pays au monde qui a maîtrisé sa souveraineté alimentaire où l’Etat n’est pas présent au quotidien. Mais chez nous, les Etats ont jeté le secteur agricole. Il n’y a pas un seul Etat qui met 10% de son budget dans l’Agriculture », a-t-il expliqué. Pour terminer, Ibrahim Coulibaly a appelé à l’élaboration et la défense de politiques agricoles.

Il faut rappeler que les participants sont venus du Bénin, du Burkina Faso, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et le Togo en raison d’une personne par pays.

Abdrahamane SISSOKO

