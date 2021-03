Les commerçants détaillants du Mali réaffirment leur soutien au Président Diadié dit Amadou Sankaré

Le samedi 13 mars 2021, les présidents et vice-présidents de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali et la fédération nationale des centres de gestion agrées des commerçants détaillants du Mali, ont reçu le président du CNPM et son bureau pour une visite de prise de contact et de travail.

– maliweb.net – La coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali après avoir fermement soutenu Dadié dit Amadou Sankaré pour la présidence du CNPM, le rencontre pour lui signifier leur disponibilité pour de futures collaborations fructueuses. Remerciant le président du CNPM pour sa marque de considération à leur égard qui s’illustre parfaitement avec cette visite, les commerçants détaillants se sont confiés à Monsieur Sankaré et son équipe pour souffler du neuf sur leur secteur.

Et pour ce faire, ils ont exposé à leurs hôtes les multiples problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur secteur.

Des problèmes relatifs au diagnostic organisationnel de leur secteur ; la création d’un site web ; l’accès au fonds de garantie du secteur privé, la mise en place d’une centrale d’achats de produits alimentaires notamment ceux de première nécessitée ; le fonctionnement des démembrements communaux, locaux, régionaux et de la coordination nationale ; la recherche et la construction d’un siège national de leur coordination ; la mise en place d’une institution financière adaptée au commerce de détails et la promotion de l’épargne publique et de l’inclusion financière et sociale ; la mise en place d’un réseau national de distribution des produits de consommation courante ; le renforcement du partenariat avec les institutions, l’Etat, les collectivités, les partenaires techniques et financiers ainsi que l’appui à la construction des infrastructures et équipements marchands et leur gestion.

Après avoir tendu une oreille attentive à ses interlocuteurs, le président du CNPM, a remercié les groupements pour leur confiance , et réaffirmé la disponibilité de son équipe pour travailler collégialement avec eux pour un meilleur devenir de leurs activités. Le président du CNPM recommande aux commerçants détaillants d’aller vers une formalisation de leur secteur, une structuration qui selon lui va permettre au secteur de tirer plus d’avantage de ses activités.

Khadydiatou SANOGO

