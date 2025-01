Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a reçu le jeudi 23 janvier 2025, dans la salle de conférence de son département, un magnifique Tableau d’honneur de la part des Pionniers du Mali. Lesquels, à travers ce geste hautement symbolique, ont tenu à le récompenser pour son indéfectible soutien à leur Association (APM).

Lors de cette cérémonie, que de témoignages sur le mérite de Dr Abdoul Kassim Ibrahim Fomba ! Un ministre viscéralement attaché à nos valeurs et principes cardinaux, qui ambitionne de faire de la jeunesse malienne une jeunesse citoyenne et responsable !

L’Association des Pionniers du Mali -APM- lui sait gré pour son concept ‘’les pionniers d’abord’’ auquel il est en train de donner corps et vie. Alors quoi de plus normal qu’elle se mobilise pour célébrer un tel homme en lui remettant une distinction qu’il a amplement méritée, selon le représentant des présidents d’honneur de l’APM, Moussa Balla Diakité.

En effet, Dr Fomba se distingue par sa claire vision et sa détermination sans faille à faire jouer à la jeunesse son rôle de fer de lance dans notre pays. Ses efforts constamment déployés à promouvoir l’éducation, la formation et l’autonomisation de nos jeunes fondent l’espoir de lendemains meilleurs pour cette frange importante de notre société à la croisée des chemins. Et, au bout du compte, pour notre chère patrie !

Dr Fomba incarne les valeurs fondamentales de travail, de solidarité et de patriotisme. Des valeurs que l’Association des Pionniers du Mali oeuvre à ce qu’elles soient transmises de génération à génération.

A l’en croire, la distinction, que l’APM a l’honneur de décerner au ministre Fomba, symbolise sa reconnaissance et sa gratitude envers lui. <<Elle est le témoignage de l’impact positif de vos actions, non seulement sur la jeunesse, mais également sur toute la société malienne>>.

Pour le parrain, Sinè Dembélé, le ministre n’a posé que des actes concrets et l’association a de bonnes raisons de l’affirmer. <<Quand il s’agissait de trouver un siège digne pour l’APM, le ministre Fomba était là, quand il s’agissait de trouver un financement pour la tenue des pionniers, les camps de pionniers en septembre 2023, il a répondu présent.>> Idem pour la tenue du Conseil fédéral de l’APM.

De tels actes en leur faveur requièrent des pionniers du Mali une reconnaissance digne de cet homme soucieux de la citoyenneté dont les pionniers sont une racine.

Pour le Commissaire des Pionniers, Djibril Sacko, ses camarades rendent hommage à un homme d’État qui force l’admiration et mérite bel et bien son surnom de ‘’pionniéwou ka minissiri ’’(le ministre des pionniers, ndlr). Parce que c’est lui qui a dit : ‘’les pionniers d’abord’’ et c’est lui qui a fait de cet engagement une réalité.

“VOS PROJETS POUR LA JEUNESSE SONT DES CAS D’ÉCOLE”

Restée fidèle à ses principes et valeurs d’antan malgré les multiples mutations des organisations en général, l’APM ne s’adonne pas aux pratiques politiciennes populistes. Elle sait, en revanche, reconnaître les hommes de valeurs par leurs marques déposées. <<La confiance renouvelée par les plus hautes autorités de vous reconduire à la tête du département de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, montre que vous êtes un homme qui a une vision pour cette jeunesse. Votre attitude, votre dynamisme, votre énergie, votre démarche et vos projets pour la jeunesse sont des cas d’école. Avec le ministre Fomba, les pionniers du Mali ont eu l’honneur et le plaisir de bénéficier d’un grand espace – le Palais des Pionniers – comme siège de notre organisation, qui logeait depuis des années à la Maison des jeunes de Bamako.>>

Ce n’est pas tout, a-t-il souligné. Le soutien du ministre s’est manifesté à travers la possibilité pour l’Association de bénéficier d’un Camp des Pionniers en bonne et due forme et l’organisation du 8è Conseil fédéral par le bureau fédéral dirigé par le camarade président d’honneur, Cheick Tidiani Coulibaly. <<Alors pourquoi ne pas vous dire merci? C’est avec vous, que nous avons eu l’honneur d’entendre, lors de l’audience que vous avez bien voulu nous accorder, des instructions pour vous informer sur le décret de reconnaissance d’utilité publique. Ce simple geste est un bon début pour nous.

“NOUS ALLONS TRAVAILLER À RENFORCER DAVANTAGE l’ÉDUCATION PIONNIÈRE”

Le ministre Fomba s’est dit heureux parce qu’une reconnaissance des pionniers est une grande marque de reconnaissance. <<Les pionniers sont connus aujourd’hui pour les actes de citoyenneté et chaque fois qu’il est question de patriotisme. Ce sont des acteurs de toutes les périodes de vie de notre nation, ils ont été droits dans leurs bottes et c’est pour cela que, dès le début de ma prise de fonction, nous nous sommes dit qu’il est très important de travailler étroitement avec eux afin de pouvoir développer l’éducation pionnière auprès des jeunes de façon globale. C’est pour cela que nous développons les programmes ensemble.>>

Et, avoir cette reconnaissance aujourd’hui marque aussi un honneur qu’il reçoit très humblement, dit-il. <<C’est aussi un message qui va renforcer davantage nos efforts par rapport à la construction du pays, de travailler davantage pour amener tous les jeunes à développer cet esprit de citoyenneté, de patriotisme et, surtout, de répondre à l’appel du président de la transition, Général d’Armée Assimi Goïta, afin que tous les acteurs jeunes puissent s’approprier ces grandes réformes en cours et aider à bâtir cette grande nation que nous avons. Cette nation qui va s’affirmer au plan international et cela est basé sur l’amour et la citoyenneté du pays auprès de la jeunesse. Avec les pionniers, ce sont des actions que nous allons mener ensemble afin de répondre à cette grande envie de tous les Maliens d’avoir ce “Mali Kura” qu’il faut développer. Nous allons travailler à renforcer davantage l’éducation pionnière.>>

Il a profité de cette cérémonie pour demander à tous les pionniers d’être des acteurs de lutte contre la consommation de drogue qui commence à miner notre jeunesse. A l’en croire des quantités de drogues ont été retrouvées dans le sang de plus de deux mille jeunes lors du récent recrutement dans l’armée. Un chiffre qui interpelle …..

D.Togola & R. Coulibaly

Commentaires via Facebook :