La prolifération de stations d’essence non réglementées, à Bamako, est devenue une source de préoccupation majeure pour les habitants et les autorités locales. Parmi ces stations, la station “Baye-Oil” attire particulièrement l’attention en raison des risques considérables qu’elle représente pour la sécurité des usagers et des riverains. Puisque Situé en pleine rue au Quartier-Mali, cette station et toutes les autres dans même rue sont des dangers permanents pour les populations.

Dans des quartiers comme Quartier-Mali, le manque de régulation et de planification urbaine a conduit à une augmentation de stations de carburant installées sans respecter les normes de sécurité. Ces stations se trouvent parfois à proximité d’écoles, de maisons d’habitation, de marchés, augmentant ainsi les risques d’incendies ou d’explosions. Le non-respect des distances minimales et des protocoles de sécurité expose donc la population à des dangers potentiels.

Le cas de « Baye-Oil »

La station “Baye-Oil” illustre bien cette situation problématique. Située à la frontière Quartier-Mali et Badalabougou, elle ne semble pas répondre aux normes de sécurité exigées pour un établissement de ce type. Certains riverains affirment que cette station fonctionne souvent sans surveillance stricte, tandis que des installations telles que des extincteurs ou des dispositifs anti-incendie sont rarement visibles. De plus, les infrastructures semblent vétustes, ce qui augmente le risque d’accidents, notamment les fuites de carburant qui peuvent entraîner des incendies et polluer les sols.

L’absence de réglementation et de surveillance expose les usagers de “Baye-Oil” à des risques majeurs. Parmi eux, le danger d’explosion est omniprésent, d’autant que certains clients manipulent des produits inflammables sans équipement de protection. Les riverains craignent également pour leur santé, car les vapeurs de carburant se propagent facilement dans les zones d’habitation avoisinantes, provoquant des maux de tête, des irritations des yeux et des problèmes respiratoires, notamment pour les plus jeunes et les personnes âgées.

Les autorités locales semblent conscientes du problème, mais des actions concrètes tardent à se manifester. La population du Quartier-Mali demande davantage de contrôles et des fermetures de stations non conformes. Certains habitants militent également pour une meilleure réglementation afin de protéger leur sécurité et de préserver l’environnement. Une meilleure organisation et l’application stricte des normes sont indispensables pour assurer la sécurité de tous.

La station “Baye-Oil” est un exemple frappant des dangers que posent les stations d’essence anarchiques dans les zones urbaines. En l’absence d’actions concrètes pour réguler ces installations, les risques d’accidents et de pollution demeurent élevés, mettant en péril la vie des habitants et des usagers. Il est urgent que les autorités prennent des mesures pour garantir la sécurité des citoyens et éviter des catastrophes évitables.

D.D.

