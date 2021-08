Lutte contre la Covid-19 : Soutien conséquent de la fondation Orange Mali à l’État

La fondation Orange –Mali a présenté son rapport 2020, le jeudi 12 août 2021, à la presse à Bamako. Ce document renferme les résultats des actions de RSE de la société de télécommunications. C’est un bilan reluisant qui est présenté par la société. Le budget 2020 de la fondation d’Orange Mali s’élève à 808 millions de FCFA, 124 millions consacrés en matériels et plus de 100 millions de sms de sensibilisation envoyés aux clients dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. En 2021, pour lutter contre la pandémie, la fondation Orange –Mali a déjà procédé à la remise de 10 000 tests PCR, 3200 tests sérologiques et 3 minilabs.

La crise actuelle traversée par plusieurs pays et liée à la Pandémie du Corona Virus appelle à une grande solidarité vis-à-vis de l’État et des populations. Au Mali, Orange Mali fait partie des premières entreprises à avoir réagi en soutenant l’État du Mali.

Pour l’administratrice générale de la fondation Orange Mali, Coulibaly Hawa Diallo, pour raison de la crise sanitaire, la fondation a affecté plus de la moitié de son budget contre la pandémie. Ainsi en concertation avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, la fondation a octroyé à ce dernier une donation de 470 millions pour l’achat d’équipements en vue de renforcer le plateau médical, en plus des kits de protection, de médicaments et de kits de lavage de mains.

Aussi dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la fondation Orange Groupe et la fondation Orange Mali, ont, ensemble, effectué un don de matériels et d’équipements à hauteur de 77 934251 F CFA. Les dons étaient composés de gants, de masques, de blouses de protection médicale, de lunettes de protection et de thermomètres pistolets. De plus, en guise de soutien au corps médical, la fondation a octroyé 100 millions de F CFA en crédit téléphonique aux agents chargés de la lutte contre la Covid-19 pour faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire

La fondation Orange Mali a aussi investi dans l’éducation (déploiement de 85 écoles numériques, déploiement de maisons digitales…) ; la solidarité (vivres, kits scolaires, motos ambulances…) et la culture.

M.D

