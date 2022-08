Le Front Populaire contre la vie chère au Mali a animé un point de presse le mardi 2 août 2022 à la Bourse du Travail au cours duquel il a présenté un document comportant des axes de solution.

Selon Mariam KONE, présidente du Front Populaire contre la vie chère, l’objectif de ce point de presse est non seulement de présenter le schéma institutionnel des stratégies novatrices de la lutte contre la vie chère et aussi d’appeler les autorités de la Transition à prendre urgemment des mesures idoines pour alléger la souffrance des Maliens.

Dans ce schéma, le Front propose quatre axes qui pourront être des solutions à cette insécurité alimentaire grandissante dans le pays. Ce sont des propositions de solutions aux problèmes d’exonération et d’entreposage au Mali, de la tierce détention des produits de première nécessité et du warrantage qui prend en compte la problématique de la rupture du marché en stocks de céréales. Pour l’application de ces nouvelles stratégies, la présidente du Front fait savoir que le document comporte un plan d’actions qui facilitera sa mise en œuvre. « La preuve, aucun plan de riposte pris par le gouvernement n’a été opérationnel depuis l’annonce et la levée des embargos. C’est pourquoi, le Front Populaire contre la vie chère a, après des mois de réflexion, mis en place un document cadre contre la vie chère au Mali. Le document en question comporte quatre grands axes, dont la mise en œuvre va éradiquer de manière progressive la vie chère au Mali », a-t-elle déclaré.

Mariam Koné tient à rappeler également que le Front populaire contre la vie chère est une organisation à but non lucratif et apolitique qui vise à combattre l’augmentation des prix des produits de première nécessité, afin de soulager les Maliens. Pour cela, depuis sa création, le Front continue de mener ce combat noble jusqu’à la satisfaction du citoyen lambda, à travers des meetings de protestation, des conférences de presse, des assemblées générales d’information.

Boubacar Idriss Diarra

