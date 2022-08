L’arrestation des militaires ivoiriens sur notre sol a ravivé une certaine tension entre nos pays. Véritables ambassadrices de la paix, des célébrités sont montées au créneau pour appeler à l’apaisement

«Si la paix entre la Côte d’Ivoire et le Mali doit passer par l’annulation de nos petits concerts et autres prestations, nous nous inclinerions volontiers», introduit le virtuose de la kora, Toumani Diabaté. Joint par téléphone depuis Abidjan, il réagissait aux différentes annulations de concerts de trois artistes maliens, dont lui-même dans la capitale ivoirienne. Les deux autres sont Mariam Ba dite Lagaré et Prince Diallo dit Senoukaden.

En effet, depuis quelques semaines une frange de la jeunesse ivoirienne est agitée suite à l’arrestation de 49 de leurs compatriotes militaires dans notre pays le 10 juillet dernier. Ces jeunes ont commencé à poser un certain nombre d’actions notamment empêcher les artistes maliens à se produire sur le sol ivoirien. Ils ont aussi essayé de marcher vers l’ambassade du Mali au Plateau avant d’être dispersés par les forces de l’ordre.

Le 14 août dernier, lorsque l’artiste Toumani Diabaté s’apprêtait à se rendre dans un hôtel d’Abidjan pour animer un «Brunch manding» entre 12 et 14 heures, les organisateurs l’ont appelé pour lui signifier l’annulation de la manifestation. Puis, ce fut le tour de Mariam Ba dont le concert était prévu le même jour à 22 heures au Palais de la culture de Treichville. Quant à Prince Diallo dit Senoukaden, il devait donner une série de concerts dans la capitale ivoirienne. Seulement après une prestation réussie à Koumassi, une commune populaire d’Abidjan, il n’a pas pu se produire à Yopougon et Treichville, deux autres communes peuplées d’Abidjan.

Si ces annulations représentent des pertes financières énormes pour ces artistes, elles le sont aussi pour leurs fans qui avaient hâte de les retrouver sur scène. Mais Toumani Diabaté, Mariam Ba dite Lagaré et Prince Diallo disent comprendre la situation. Pour eux, les relations entre les deux pays sont plus importantes que leurs prestations ou gains individuels. Chacun d’eux a lancé des messages d’apaisement aux fans et aux populations des deux pays.

«En tant que griotte et artiste panafricaine, je suis partisane de la paix. Mon concert initialement prévu ce dimanche 14 août 2022 à Abidjan au palais de la culture de Treichville, est reporté pour une date ultérieure. Compte tenu de la situation opposant nos deux peuples, moi Mariam je me porte garante de la paix et je me battrai pour qu’advienne l’entente ; si le report du concert en est un moyen, alors qu’il en soit ainsi», écrit Mariam Ba Lagaré sur sa page Facebook. «Chers fans, ce n’est que partie remise, nous vous communiquerons dans les jours à venir, la nouvelle date ainsi que la procédure à suivre pour ceux qui ont déjà pris leurs tickets. Vive la paix et vive l’entente entre le Mali et la Côte d’Ivoire», prône la star malienne.

RENCONTRER LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

Sidiki Diabaté, le prince de la kora, actuellement coach dans l’émission de téléréalité ivoirienne dénommée «The voice Africa» où il manage des chanteurs en herbe de la Côte d’Ivoire, était déjà monté au créneau à travers les réseaux sociaux pour lancer des messages à l’endroit des peuples malien et ivoirien. C’était à l’occasion de la célébration de la fête d’indépendance de la Côte d’Ivoire. « Je suis né au Mali mais j’ai été adopté par la Côte d’Ivoire.

Il n’y a pas un autre pays qui m’a mieux accueilli que la Côte d’Ivoire», a exprimé l’artiste, avant d’inviter «toutes les forces vives de nos deux nations à œuvrer pour la consolidation de l’amour, de la paix et de la fraternité». Puis, il ajoutera : «la haine et le rejet n’ont aucunement leur place entre nous, car ce qui nous unit depuis la nuit des temps est plus fort que ce qui nous divise».

Le jeune artiste très fréquent en Côte d’Ivoire croit en la capacité et au leadership de nos dirigeants à trouver dans nos valeurs éternelles de paix et de fraternité la force et la détermination de surmonter par le dialogue cette épreuve qui, espère-t-il, sera un mauvais souvenir. «Nous sommes un même peuple», insiste-t-il.

Quant à son père Toumani Diabaté, dont le brunch manding a aussi été annulé à Abidjan, il dira ceci : «le Mali et la Côte d’Ivoire constituent deux pays, mais un seul peuple, car nos liens sont plus anciens que l’Union africaine et la Cedeao». Il invite les internautes à véhiculer des messages de paix et de compréhension au lieu de jeter de l’huile sur le feu.

Il faut rappeler qu’en février dernier, donc bien avant l’affaire de 49 miliaires ivoiriens, le roi de la kora avait organisé une soirée de cohésion avec de nombreux artistes du Mali, de la Côte d’Ivoire et d’autres pays africains, soutenue par le Mouvement Abiko de notre compatriote, Mme Fatoumata Niane Batouli.

Mieux, Toumani Diabaté avait également tenté d’anticiper sur une éventuelle crise entre nos pays après un match de football ayant opposé deux équipes des deux pays. Avec l’appui des imams Cheick Malick Konaté, qui est le tuteur de Toumani à Abidjan et Cheick Ayimé Diakité, président du collège des musulmans de Côte d’Ivoire, ils ont organisé des prêches dans les mosquées de Côte d’Ivoire sur le thème de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion entre les deux peuples malien et ivoirien.

En outre, le maitre de la kora révèle un projet qui consistera à envoyer une délégation de Maliens résidant en Côte d’Ivoire pour rencontrer le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Ladite délégation sera conduite par Moulaye Haïdara, président du Conseil de base des Maliens de Côte d’Ivoire. Ce dernier sera accompagné des opérateurs économiques et des femmes leaders.

Invité du journal télévisé de la RTI en début du mois d’août, Alpha Blondy, une grande célébrité du reggae ivoirien et africain, a appelé les autorités maliennes et ivoiriennes à privilégier le dialogue pour résoudre cette affaire. D’après lui, le Mali et la Côte d’Ivoire ont des liens séculaires très solides de par l’histoire, la géographie, la culture et l’économie qu’il ne faut pas que des «forces étrangères et colonisatrices» viennent remettre tout ça en cause. «J’invite tous mes baramogo (parents) en Dioula à mettre balle à terre et à se donner la main pour construire le futur dans la paix et dans la quiétude», a-t-il lancé.

Hier sur sa page Facebook, Tiken Jah Fakoly, une autre star du reggae ivoirien et africain, a déclaré ceci : «Le Mali et la Côte d’Ivoire, deux pays frères, n’ont pas besoin de cette crise et qui ne fait que du mal à nos deux peuples. Je m’exprimerai sur le sujet bientôt».

