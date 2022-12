Après un temps mort, les autorités maliennes et ivoiriennes ont relancé les négociations en signant un mémorandum d’accord sous l’égide de la médiation togolaise, hier jeudi, à Bamako « pour taire tous les malentendus et promouvoir la paix ».

« Nous sommes venus pour parler encore de la fraternité entre le peuple malien et le peuple ivoirien et comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de la Côte d’Ivoire il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. C’est ce que nous avons fait avec nos frères Maliens », a déclaré le Ministre d’État, ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire, Ibrahima Téné Ouattara, au terme d’une audience hier à Koulouba. C’est la première fois que le Président Alassane Ouattara mobilise ses hommes de confiance, son frère cadet à la tête du Ministère de la défense et son Directeur de Cabinet pour venir discuter avec les autorités maliennes. Cette rencontre a été concluante tant elle a abouti, selon la présidence malienne, par la signature d’un mémorandum d’accord pour promouvoir la paix. Le communiqué ne donne pas plus de détails sur le contenu de ce mémorandum.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a pris part à la signature de ce mémorandum s’est dit déjà heureux. Sans citer les militaires ivoiriens, il a indiqué que cet incident malheureux a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Avant de poursuivre que pour pouvoir les surmonter, les autorités maliennes ont privilégié toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique afin de trouver une issue à l’incident. Selon toujours lui, malgré que la question soit portée devant les instances judiciaires, « elle peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d’Ivoire ». Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères du Mali a souligné la volonté de part et d’autre à œuvrer à pouvoir surmonter cet incident et à préserver les liens qui existent entre les deux pays. « Nos discussions ont pu permettre d’aboutir à la signature d’un mémorandum d’accord pour promouvoir à la paix, aussi, œuvrer au renforcement des relations d’amitié de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays pour converger dans une dynamique positive de pouvoir surmonter cet événement », a précisé le ministre Abdoulaye Diop. Poursuivant toujours que cet accord constitue la dédicace des deux chefs d’Etat de mettre l’intérêt des populations et l’intérêt de la Région au-dessus de toute autre considération. Pour le ministre Diop, c’est dans cette optique que ce mémorandum d’accord pour la promotion de la paix a été signé. « nous espérons que ceci nous permettra d’aller dans le respect des procédures judiciaires en cours, d’aller rapidement vers un dénouement heureux de cette question et nous focaliser sur l’essentiel », a conclu le ministre Abdoulaye Diop.

La signature de ce document met fin à près de six mois de vives tensions diplomatiques entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Il ouvre certainement la voie à un dénouement heureux de dossier des 46 militaires ivoiriens arrêtés en début de juillet 2022 à l’aéroport de Bamako et inculpés quelques mois plus tard par la justice malienne. Aussi, la signature de ce mémorandum sous l’égide de la médiation togolaise met fin à l’ingérence de la CEDEAO et de la communauté internationale dans la gestion du dossier des militaires ivoiriens détenus à Bamako. Une ingérence que les autorités de la transition malienne ont toujours dénoncé en privilégiant une gestion d’Etat en Etat. Le Mali et la Côte d’Ivoire partage des centaines de kilomètres de frontière avec une forte présence de communauté malienne en côte d’Ivoire. Outre, le Mali fait partie des premiers partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

