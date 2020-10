Mali : la marche de soutien à Sidiki Diabaté a été reportée

La manifestation qui était prévue le vendredi 02 octobre pour réclamer la libération de l’artiste malien Sidiki Diabaté a été reportée. Les proches du chanteur disent ‘’ne pas entraver la procédure judiciaire’’.

-Maliweb.net- La marche de soutien à Sidiki Diabaté (incarcéré en prison depuis près d’un mois) a été reportée. L’annonce a été faite par son jeune frère, Balla Diabaté, sur son compte Instagram. « Nous tenons à informer tous les fans et sympathisants de l’artiste Sidiki Diabaté que la marche de soutien a été reportée pour éviter toute entrave de la procédure judiciaire. La nouvelle date sera communiquée dans les jours à venir restons mobilisés », peut-on lire sur le réseau social.

Il faut dire que l’idée de la marche n’était pas partagée par les soutiens et les membres de la famille de l’artiste. C’est du moins ce que laisse entendre Bandiougou Mamadou Diabaté sur son compte Facebook. « Nous tenons à informer l’ensemble des Maliens que la marche de soutien à l’artiste Sidiki Diabaté prévue ce vendredi n’est pas une décision qui émane du Comité de soutien mis en place par la famille Diabaté. Nous vous tiendrons informer de la date réelle de ladite marche au moment opportun. Pour l’instant, Nous laissons la justice faire son travail avant toute réaction. Merci pour votre compréhension », peut-on lire sur le réseau social.

A titre de rappel, Sidiki Diabaté est mis en cause dans une affaire de “violence corporelle ” sur son ex-compagne, Mama Sow dite Mamasita. Dans cette période pénible qu’il traverse, son père Toumany Diabaté a tenu à lui apporter son soutien et sa compassion. « Sois fort fiston tu es un homme et rappelle toi de tout ce que je te disais à propos de certaines situations semblables. Accepte ce moment et cela ne fait pas de toi un faible ni un misérable au contraire il te permettra de grandir et de leçon ». Optimiste, Toumany Diabaté espère retrouver son garçon dans un bref délai.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

