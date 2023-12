Mali : le groupe Canal + remet les cadeaux aux gagnants du 2e tirage au sort de sa tombola de fin d’année

Le Groupe Canal+ Mali a procédé, le vendredi 22 décembre à son siège sis à l’ACI 2000, à la remise des cadeaux aux gagnants du 2e tirage au sort de sa tombola de fin d’année. Les gagnants ont reçu des groupes électrogènes et des billets d’avion Bamako-Abidjan en aller-retour tous frais payés pour aller regarder un match de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

Ils étaient 14 heureux gagnants à bénéficier du 2e tirage au sort de la tombola fin d’année de Canal+ Mali à recevoir leurs cadeaux des mains des responsables du groupe. Ces gagnants qui proviennent de de Kayes, de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako se sont réabonnés dans la période allant du 11 au 20 décembre. A l’issue d’un tirage au sort, dix personnes ont gagné de groupes électrogènes soit huit de 5 KVA et deux de 10 KVA et quatre autres personnes ont remporté chacun un billet d’avion Bamako-Abidjan en aller et retour tout frais payer pour aller regarder un match de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.

Les groupes électrogènes vont non seulement permettre de soulager les gagnants en cette période de forte coupure et de délestage d’électricité au Mali mais aussi jouir de leur abonnement en suivant les programmes des chaînes sur les bouquets Canal+. Pour participer à la Tombola, il suffit juste de se réabonner à n’importe quelle formule des bouquets et la personne est automatiquement inscrite à Tombola, a indiqué Drissa Traoré, responsable de la communication du Groupe Canal+. Et un tirage au sort déterminera les gagnants.

Cette tombola de fin d’année vise à faire plaisir aux abonnés de Canal+ Mali, a rappelé le responsable de la Communication du groupe. La tombola se poursuivra jusqu’au 31 décembre où un tirage au sort global est prévu parmi tous les participants à la tombola et le gagnant remportera une voiture. Il faut rappeler que la première remise a eu lieu le mercredi 13 décembre au siège du groupe Canal+ Mali.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :