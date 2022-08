A l’initiative du Mouvement de Soutien à Sékou Allaye Bolly, une rencontre de la communauté Peulh s’est déroulée, le dimanche 28 août, au Centre Internationale de Conférences de Bamako (CICB). Au cours de laquelle, les initiateurs ont appelé à la fin du conflit. C’était sous l’égide du parrain du mouvement, Sékou Allaye Bolly.

Une solution qui préserve des vies et le vivre ensemble. C’est l’objectif recherché par le mouvement de soutien à Sékou Allaye Bolly pour qui les hommes et les femmes ont la possibilité de parvenir à la paix et la réconciliation nationale. Selon son secrétaire général, une guerre ne finit jamais avec les armes à la main. « Il faut forcément aller autour de la table discuter et avoir une solution définitive à notre problème » plaide Moussa Dicko.

Cette journée consiste à lancer un projet de sensibilisation générale dans lequel tous les fils doivent s’impliquer pour sa réussite, a dit le secrétaire général du Mouvement de Soutien à Sékou Allaye Bolly. L’objectif est d’amener tous ceux qui ont choisi la voie des armes à les déposer et exprimer leur position autour d’une table. Moussa Dicko a demandé aux chefs coutumiers, aux notabilités, aux chefs religieux, aux jeunes et aux associations féminines de sortir de leur silence et de s’engager résolument pour une réconciliation réussie pour une paix durable.

En dépit de la profondeur et de la complexité de la crise, Moussa Dicko estime que tout n’est pas encore perdu. « Le temps est venu d’oublier le passé, enterrer les haches de guerre, se donner la main et marcher sur un chemin droit qui nous mène vers la paix et la réconciliation nationale ». Il a salué l’engagement et la détermination de Sékou Allaye Bolly et a conclu son intervention par une note d’espoir : « Progrès pour tous, honneur pour chacun ».

« Ne pas vouloir vivre en ensemble, c’est vouloir disparaître ensemble »

Un vivre ensemble que souhaite le 3e vice-président de Tabital Pulaaku Mali qui dit se reconnaître dans l’appel lancé par le Mouvement de Soutien à Sékou Allaye Bolly. « Il faut que les maliens comprennent que nous sommes condamnés à vivre ensemble, à nous accepter mutuellement à défendre ensemble notre patrie, à éviter la suspicion, l’amalgame, la haine » a insisté Idrissa Sankaré, selon qui « ne pas vouloir vivre en ensemble, c’est vouloir disparaître ensemble ».

Idrissa Sankaré a déclaré que le terrorisme n’est pas une ethnie et n’a ni couleur ni saveur. « Le seul moyen de le combattre, c’est l’unité d’action, la cohésion sociale, c’est la tolérance, c’est la justice », a expliqué le 3e vice-président de l’association des amis de la culture peulh. Une idée soutenue par Sékou Allaye Bolly, le parrain du mouvement. « Les avions et les balles ne peuvent pas mettre fin à la guerre. Seules les négociations peuvent mettre fin à la crise », a fait remarquer le chargé de mission au ministère de la Réconciliation. Il est temps pour lui d’abandonner les armes et de s’asseoir et discuter avec le gouvernement de trouver une solution idoine à la crise qui secoue le Mali.

Il faut rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence de milliers de personnes. Tous disent adhérer à l’initiative du mouvement de Soutien à Sékou Allaye Bolly.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

