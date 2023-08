La Cité des Enfants de Bamako a abrité, le jeudi 10 août 2023, la cérémonie d’ouverture de l’atelier national des organisations d’enfants et de jeunes pour l’élaboration de plan d’action national pour la promotion et la protection des droits des enfants. Cet atelier de deux jours entre dans le cadre du Projet SIDA/CSO « Renforcement des capacités des organisations de la société civile pour les droits de l’enfant ». Ledit atelier est organisé par l’Action Pour la Promotion des jeunes et enfants communicateurs (APJEC) et ses partenaires comme Save The Children, la Coopération suédoise.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le représentant de la direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille (DNPEF), René Sanogo, en présence de Mme Dicko Habibatou Salihou, secrétaire exécutif de l’APJEC, de Mme Rahamatou Maïga, chargée de suivi-évaluation de Save the children et d’autres personnalités. Dans ses mots de bienvenue, Mme Dicko Habibatou Salihou de l’APJEC a fait savoir que cet atelier national a pour but principal de valider, non seulement, la cartographie des organisations d’enfants et de jeunes, mais aussi de dégager un plan d’action national contribuant à la promotion des droits des enfants. « L’élaboration de cette cartographie nous permet d’avoir en main une liste exhaustive des organisations dirigées par les enfants qui luttent contre les différentes violences que peuvent subir les enfants et de se fait contribuent au plein épanouissement de ces derniers », a-t-elle dit.

A sa suite, Mme Rahamatou Maïga de Save the children a précisé qu’au Mali, tout comme dans le reste du monde, Save The Children travaille chaque jour pour donner aux enfants, un bon départ dans la vie, l’opportunité d’apprendre et la protection contre les abus. Selon elle, en temps des crises, les enfants sont plus vulnérables. «Durant deux jours, les participants venus d’un peu partout du Mali, échangerons sur les questions des droits de l’enfant dans le but de dégager un plan d’action commun. Ce plan d’action servira de base pour la réalisation d’actions participatives par et pour les enfants et jeunes.

Enfin les organisations ici présentes vont unir leurs efforts pour mener une vaste campagne de plaidoyer dans le but d’améliorer les conditions de vie des enfants du Mali », a-t-elle conclu. Pour sa part, le chef de division promotion enfant et famille de la Direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille (DNPEF), René Sanogo a salué l’initiative des jeunes d’unir leurs efforts pour accompagner les plus hautes autorités du Mali dans leur combat en matière de Promotion et de Protection de leurs droits en initiant un projet dénommé : Projet SIDA/CSO « Renforcement des capacités des organisations de la société civile pour les droits de l’enfant ». Il a fait savoir que le projet vise à la mobilisation et à la responsabilisation des enfants et jeunes du Mali et de leurs communautés.

En outre, il dira que le projet vise à amener les enfants et jeunes à contribuer au renforcement d’un mécanisme susceptible d’améliorer leur implication dans les prises de décisions à tous les niveaux afin de changer et d’améliorer leur cadre de vie. « Ce projet innovant ne peut être que soutenu et encouragé par les plus hautes autorités maliennes en général, mais particulièrement par le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille à travers la DNPEF », a conclu René Sanogo.

Aguibou Sogodogo

