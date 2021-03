Mali : Une nouvelle manifestation contre la présence des forces françaises prévue ce 26 mars

Au Mali, les anti-français récidivent. Ils prévoient de battre le pavé, le vendredi 26 mars prochain, pour exiger à nouveau le départ des troupes françaises et celles des Nations-Unies sur le sol malien.

«Nous prévoyons une sortie massive le 26 mars prochain à Bamako pour demander le départ des forces étrangères. Le Mali est victime d’une guerre d’agression coloniale », lance Sidiki Kouyaté, membre du collectif Yéréwolo Debout sur les remparts. Ce jeune poursuit avec les qualifications dures contre les troupes étrangères, « elles ne sont pas des forces protectrices, elles sont plutôt les ennemis du Mali ».

Le carrefour des jeunes de Bamako, lieu de rencontre habituel de collectif, est devenu le fiel de résistance contre la présence française. Un ancien député, des commerçants, des jeunes sans activités concrètes et un membre du conseil national de la transition prennent part au quotidien aux réunions de ce collectif qui croit avoir bousculé les lignes jusqu’à l’Elysée et dans l’Assemblée nationale française. « Grâce à nos manifestations, le sommet de Pau a été convoqué. Les populations Françaises continuent à s’interroger sur le mandat de Barkhane au Mali », souligne Moussa Diarra, ancien député RPM de la commune IV du district de Bamako. Cet ex-élu qui a perdu sa place au sein de l’ex-parti présidentiel à cause de ses prises de positions contre la France est catégorique : « Cette ex- puissance coloniale est à l’origine de notre malheur. » « Nous devons plus s’asseoir les bras croisés devant la mort des militaires et des civils provoquée par les forces étrangères », galvanise –t-il.

Les détracteurs de la France sont déterminés pour restaurer l’honneur du Mali. Et ils annoncent la multiplication des manifestations à chaque fois que le temps le permet. « Plus de 8 ans après l’intervention de l’armée française, le crise s’amplifie, les morts se chiffrent en nombre et la désolation s’installe. C’est pourquoi nous exigeons la fin de ce bain de sang avec le départ des forces françaises », déclare Adama Ben Diarra avec insistance. Ce membre du Conseil national de transition croit que la victoire est au bout de la lutte. « La France partira », clamé–t-il, ajoutant que la plateforme Yéréwolo debout sur les remparts commence à constater l’impact de salut. Chassez la France et signez un accord avec la Russie de Vladimir Poutine. Pour lui, le Mali est libre d’entretenir des relations bilatérales avec n’importe quel pays du monde. « Nous voulons un accord avec la Russie pour la formation de nos militaires, leurs équipements et les échanges diplomatiqueS à cause de la présence de ce pays dans le conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies », conclu Adama Ben Diarra.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :