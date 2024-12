Le Mercredi 18 Décembre, l’opérateur global des télécommunications, Moov Africa Malitel a organisé la deuxième édition de son ‘’Business Day’’. Un cadre d’échanges francs entre ladite société et ses partenaires pour répondre à leurs préoccupations, exposer son savoir-faire et égrener ses nouvelles solutions en matière de téléphonie et du numérique.

C’est dans un cadre convivial (salle de cérémonies de l’hôtel Radisson Collection) que Moov Africa Malitel a tenu la 2ème édition de son Moov Business-Day. Sur l’estrade en face d’un public composé de partenaires d’affaires et de la Presse, le Directeur Général de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine était entouré du représentant de l’AMRTP, du Directeur commercial de Moov Africa, Boubacar Coulibaly , du chef du département de Moov Mobile, Bakary Samaké et du responsable de l’agence ‘’Entreprises et Grands comptes’’ de Moov Africa Malitel, Balla Coulibaly.

Premier à passer au pupitre, le DG Abdine Biddine a placé l’évènement dans son contexte. Selon lui, cette cérémonie est une initiative de Moov Africa Malitel pour non seulement célébrer avec ses partenaires et collaborateurs leur réussite commune, mais aussi de réfléchir à la manière dont ils pourront encore renforcer davantage leurs partenariats afin de faire face aux défis futurs. A leur endroit, il dira que leur présence, engagement et soutien constant sont le témoignage de l’intérêt et de la confiance qu’ils portent sur Moov Africa Mali. « Nous savons que le succès d’une entreprise repose autant sur ses équipes internes que sur son réseau solide de partenaires, de collaborateurs et de clients partageant ensemble une vision commune. C’est grâce à vous que nous avons pu réaliser de nombreux progrès et surmonter des défis de notre secteur » a-t-il reconnu à sa juste valeur, avant de faire savoir que cette journée est l’occasion d’échanger, de partager leurs réussites et d’explorer ensemble de nouvelles opportunités. Car pour le DG Biddine, les liens que Moov Africa Malitel a crée avec ses partenaires vont au-delà des aspects économiques pour s’étendre à une véritable coopération fondée sur des valeurs d’intégrité, de transparence et d’innovations. Qui leur permette, ajoute-t-il, d’avancer ensemble vers un avenir meilleur.

« Les défis économiques, les mutations technologiques et les attentes grandissantes de nos clients nous obligent à rester visionnaires, flexibles et agiles. » a promis le Patron de Moov Africa Malitel. Et sans manquer de signifier que leur ambition est d’accélérer encore les investissements dans ce domaine afin d’atteindre une large couverture de toutes les grandes villes du pays, avec des débits pouvant dépasser des Gbits/s.

L’opérateur qui a le réseau de fibre le plus étendu du pays

Avant l’exposé de Balla Coulibaly, chef d’agence ‘’Entreprises et Grands comptes’’ sur les offres de Moov Africa Malitel en matière de l’accessibilité à la fibre optique, Abdel Aziz Biddine a souligné dans son discours que ces liaisons spécialisées sont une réponse personnalisée aux besoins spécifiques des consommateurs. Ce, pour la simple raison qu’elles garantissent une connectivité fiable et ininterrompue pour propulser les activités de sa clientèle vers de nouveaux sommets.

A l’attention de l’assistance, Balla Coulibaly a fait une présentation architecturée en deux grandes parties, à savoir les offres liaison louée Entreprise et les offres Mobiles Entreprise.

Au chapitre des premières offres, dans un exposé poignant il a détaillé les offres de connexion de Moov Africa Malitel aux entreprises de la place. Au nombre desquelles, il a évoqué la liaison spécialisée IRE (Interconnexion Réseau d’Entreprise) qui offre de la connexion haut débit d’interconnexion des sites à travers les points d’accès Moov. Mais également de la liaison GPON Fibre, qui est un réseau optique permettant de connecter l’abonné avec une connexion très rapide, stable et performant avec un débit allant jusqu’à 2 Giga bits par seconde. A titre illustratif, au nombre des avantages de l’IRE (qui consiste à se connecter d’un site distant à un site principal via des liaisons spécialisées en fibre, cuivre ou faisceau hertzien, avec des débits allant de 512kbits/s à 1 Gbits/s), M. Coulibaly a insisté sur la large bande passante de Moov Africa Malitel. Qui constitue selon lui, l’opérateur qui a le réseau de fibre optique le plus étendu à travers le pays.

Par rapport aux offres Mobiles, il a égrené le long chapelet des opportunités que Moov Africa Malitel offre aux entreprises locales. Ce, à travers TELIMAN , Optimo+ et Offres fixes-T2 destinées aux clients grands comptes et entreprises au sein de laquelle les appels et les envois SMS en intra-flotte sont gratuits et sécurisés.

Moov-money, un mobile-money sûr et sécurisé pour les Entreprises

Ce Moov Business Day a également permis aux participants de découvrir les potentialités de Moov Africa Malitel en matière de mobile-money grâce à Moov-Money. Comme l’avait signifié son Directeur Général, Abdel Aziz Biddine dans son allocution, ce produit constitue : « des solutions adaptées et sécurisées pour la collecte de fonds et les paiements ». Une affirmation étayée par Bakary Samaké, chef du département Moov Money, dans son exposé. Lequel, après avoir fait la genèse de l’évolution amorcée par Moov-Money, qui est une application personnalisée intégrée (API) offrant la réception et le transfert d’argent ainsi que les solutions de paiement s’est élargi vers les entreprises et les partenaires business. A partir d’exemples réussis de ces partenariats avec entre autres les banques, les Assurances, les ONG etc les Marchands physiques et en ligne, M. Samaké a tenu à faire savoir que Moov Money offre les tarifs les plus attrayants de la place (Dépôt : 0 F, Transfert national :0F, Retrait :0,9% et le Transfert international à partir de 1%).

Au cours de la séance des questions des participants, le problème de multiplication des points de vente de Moov-money a été évoqué, notamment à l’intérieur du pays. Une situation, a promis le chef du département Moov money, qui sera très bientôt un vieux souvenir, au regard des dispositions déjà prises à cet effet. « Nous sommes complémentaires aux banques, en raison du fait que les Banques ne peuvent pas couvrir tout le territoire, nous constituons leur prolongement auprès des clients et des entreprises partout au Mali ».

A noter qu’à partir d’une projection-vidéo, le public a eu droit à des témoignages de bonne collaboration de certains partenaires de Moov Africa Malitel :SEMOS,Groupe Kéita, BNDA et BIM.

M. Diawara

Commentaires via Facebook :