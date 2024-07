Respectant un engagement solennel, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, vient d’offrir son 400e forage au village de N’Tanfara dans le cadre de l’exécution de son programme “Œuvres sociales”. L’infrastructure hydraulique a été inaugurée le jeudi 25 juillet par le Conseiller spécial du Chef de l’Etat, au tréfonds de la Commune rurale du Mandé situé, à une soixantaine de km de Bamako.

Engagement solennel pris par le Président de la Transition lors de son installation à la tête du pays le 7 juin 2021, les “Œuvres sociales du Président de la Transition” constituent un programme de solidarité varié de haute portée visant surtout à contribuer au développement social et à l’allégement des souffrances de la population. Leur mise en œuvre est assurée par le Chef de l’Etat à travers son fonds de souveraineté dont il a consacré une part importante à ces actions sociales. « D’ores et déjà, j’ai décidé d’allouer les deux tiers des fonds de souveraineté du président annuel aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l’accès à l’eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles d’accès. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté, car le Mali a besoin de chacun et de tous », avait déclaré le Chef de l’Etat lors de son investiture à la tête du pays il y a 3 ans.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce programme de solidarité, c’est le 400e forage qui a été inauguré le jeudi dernier pas le Conseiller spécial du Président. Il a été réalisé dans la Commune du Mandé plus précisément dans le village de N’Tanfara. Un forage au chiffre significatif qui vient à point nommé pour les populations de N’Tanfara et ses villages environnants estimées à plus de 3 000 personnes. Symbole d’un élan de solidarité fort, ce 400e forage est équipé d’un château de 5m3 avec également un débit de 5m3 pour une profondeur de 160m. Il est alimenté par des installations solaires pour assurer son autonomie énergétique. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui peuvent désormais accroître les activités génératrices de revenu en plus de pouvoir faire face aux urgences en eau potable. “Heureuse, la population du Mandé plus particulièrement celle de N’Tanfara, par ma voix, remercie le Chef de l’Etat pour ces œuvres sociales destinées à soulager les souffrances de ses concitoyens” s’est enthousiasmé le maire Ousmane Kouyaté abondant dans le même sens que le porte-parole du Chef du village, Boubacar Niaré, qui a fait savoir que les habitants n’auront plus besoin de parcourir de très longues distances à la recherche d’eau. “L’eau est un besoin vital. Désormais elle ne constitue plus un souci pour nous”, a-t-il affirmé.

A en croire Aguibou Dembélé, ce sont plus de 400 forages qui ont été déjà réalisés à travers tout le pays avec une moyenne de 3 forages réalisés par semaine. Celui du village de N’Tanfara n’est que le 400e inauguré sur plusieurs autres centaines. Au regard des investissements mis dans ces réalisations, il a invité les bénéficiaires à prendre soin de ce don qui est fait selon les urgences et la nécessité dans un contexte de forte demande. Il leur a aussi donné des astuces de bonne gestion et d’entretien dudit forage.

Malgré les travaux champêtres et autres priorités en cette période d’hivernage, les villageois ont réservé un accueil chaleureux à la délégation présidentielle ponctué d’une manifestation grandiose en présence des autorités coutumières et politiques.

Profitant de l’occasion rare d’accueillir une telle délégation d’autorités, les habitants ont exprimé des doléances qui vont de l’extension du réseau téléphonique mobile à l’aménagement de la voie d’accès au village situé entre collines et forêts. Respectant la légendaire hospitalité malienne, le Chef du village a offert un bélier et un taureau à ses hôtes du jour.

Le Conseiller spécial a dit prendre bonne note des doléances et promis de les transmettre au Chef de L’Etat.

Comme mentionné dans son engagement pris, la largesse du Chef de l’Etat ne se limite pas qu’à la réalisation de forage. Elle s’étend également dans les domaines éducatif et sanitaire. Des secteurs essentiels de développement. Sur ces terrains, des actions de solidarité ont été menées avec la remise d’une soixantaine d’ambulances médicalisées, des tonnes de vivres, des kits scolaires aux déplacés internes et externes (Burkina Faso) ainsi que la réalisation des unités de santé et la construction des salles de classes, a fait savoir le Conseiller spécial du Président.

Alassane Cissouma

