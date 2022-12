Le Consortium Conseil national de la société civile ( CNSC) regroupant le Forum des organisations de la société civile (FOSC), de la Coordination des associations et ONG féminines (Cafo), du Conseil national de la Jeunesse (CNJ-Mali) et de la Plateforme des femmes leaders du Mali (PPFLM), a organisé du 16 au 17 décembre 2022 à Bamako (siège du Conseil de la société civile) un atelier portant sur le Dispositif de veille citoyenne du PAG de transition.

Le présent atelier de renforcement des OSCs sur le dispositif de veille citoyenne du Plan d’actions du Gouvernement (PAG) de transition, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet d’appui à la construction d’un engagement commun des OSC pour la refondation de l’Etat et une transition réussie au Mali : mécanisme de veille et de suivi ». Ledit projet bénéficie de l’appui technique du Pnud, de la Minusma et de l’Union européenne. Dans son intervention, M. Badra Alou Sacko président du comité technique stratégique du CNSC, dira que le dispositif de veille citoyenne mis en place vise d’une part à accompagner la réussite de la Transition. Et d’autre part à informer les populations sur son l’évolution. Les présentations faites aux participants ont porté notamment sur les indicateurs du PAG soulignant les actions prioritaires et complémentaires du gouvernement entre autres. Occasion pour M. Sirima Sakho de faire la synthèse des réalisations majeures du PAG-Transition 2022-2024. S’agissant du processus d’évolution, spécifiquement le chronogramme du PAG, M Issa Kassambara notera le retard constaté dans les engagements pour l’exécution du chronogramme soumis à la communauté nationale et internationale.

Un exercice de veille citoyenne qui assure la bonne réussite de la transition auquel le président Sacko engage d’ailleurs l’ensemble de la société civile malienne partout sur le territoire national.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :