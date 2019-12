PMU-Mali : Une entreprise citoyenne pour absorber le chômage

Ayant démarré ses activités en 1994, la Société du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) dispose des millions de personnes passionnées par le jeu. Aujourd’hui, le PMU-Mali est l’une des structures qui contribuent non seulement à occuper les passionnaires en leur procurant chaque jour des millions de F CFA, mais aussi de contribuer au budget national. Grâce à cette entreprise citoyenne, se réalise le rêve des milliers de personnes, de devenir millionnaires en jouant à partir de 200 F CFA. Elle soutient et sponsorise beaucoup des couches sociales du pays à travers leurs activités.

« Je suis devenu un millionnaire grâce à 200 F CFA »

« C’est grâce au PMU-Mali que je suis devenu un millionnaire en jouant avec 200 F CFA », dit Ibrahim Barry qui nous raconte son histoire avec le PMU-Mali. « Je suis chauffeur et je suis passionné par le jeu du PMU. Pratiquement, chaque jeu, je joue. Mais comme c’est un jeu, alors c’est aussi une question de chance. Donc, j’ai pris le courage sans être découragé, car je sais qu’un jour la chance me sourira et qui a été réalisé en 2014. Ce jour là, j’ai fait un jeu avec 800 F CFA et à l’annonce des résultats à la télévision, j’ai vu les numéros d’un de mes tickets venus en ordre. En ce moment, je me suis patienté pour attendre le gain du jeu. Du coup, j’ai vu que l’ordre a gagné d’environ 16 millions de F CFA. Là, je suis abattu par la surprise et la joie. Je n’en crois pas. Lorsque je suis parti à la direction pour récupérer mon chèque et ensuite retirer mon argent, j’ai remercié le Ciel », nous a narré le jeune Barry.

Ce n’est pas tout. Le jeune Barry nous a fait savoir qu’avec cet argent empoché, il a réalisé certains de ses projets : « J’ai acheté une SOTRAMA pour la mettre en circulation, ensuite je me suis procuré d’un terrain et aujourd’hui ma famille y est logée », a-t-il renchérit. Parallèlement, le jeune fait savoir qu’il a gagné d’autres sommes aussi importantes et qu’il continue toujours à jouer, car selon lui, tant qu’il joue, un jour viendra où il gagnera la double somme qu’il a eue.

PMU-Mali, une entreprise citoyenne

L’un des objectifs de la création d’une entreprise est de jouer sa partition en luttant contre le chômage des jeunes. Le PMU répond bien entendu à cette assertion. Aujourd’hui, le PMU-Mali emploie 172 travailleurs permanents et utilise 559 agents de traitement, 900 revendeurs e suppléants, 171 Guichetières. En plus, le PMU-Mali, à travers son imprimerie, des journaux hippiques, des pronostics et des transports, emploie près de 1000 personnes. En sus, le réseau de vente compte 460 points de vente repartis entre 5 régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) en plus du District de Bamako.

« J’ai une billetterie du PMU il y a une dizaine d’années. C’est un travail dans lequel j’ai gagné ma vie », nous a confié ce jeune Arouna Bagayoko, vendeur des billets du PMU dans un kiosque à BacoDjicoroni. A la devanture de la direction générale au cœur du centre-ville de Bamako, Siaka Traoré nous indique qu’il est un vendeur de journaux du PMU-Mali. « C’est un travail dont je ne me plains pas et je dois vous avouer que j’ai gagné les prix des condiments et aussi fait face à mes dépenses familiales », nous a-t-il dit.

Sécurité au cœur des préoccupations

Dans le souci d’avoir une meilleure pratique de gestion des risques en matière de sécurité et de protection des systèmes d’information, le Pari Mutuel Urbain, a décidé de mettre en place un système de management de la Sécurité de l’information (SMI) conformément à la norme ISO 27001 et aux standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association (WLA SCS). La remise de cette double certification au PMU-Mali a eu lieu en 2017. La norme ISO 27001 est une norme internationale qui décrit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information. Quant aux standards de contrôle de sécurité de la WLA, ils sont les seuls reconnus au plan international dans le secteur des loteries et sont conçus pour aider toutes les loteries du monde à obtenir un niveau de contrôle de sécurité selon les meilleures pratiques. Et cela, afin de permettre une fiabilité accrue de l’intégrité de loteries.

Zoom sur le PMU

La Société du Pari Mutuel Urbain (le PMU – Mali) est une structure anonyme d’économie mixte qui a démarré ses activités le 1er septembre 1994. Son capital social est de 300 000 000F CFA. Il est composé de 30 000 actions d’une valeur nominative de 10 000F CFA chacune et se répartit comme suit : Etat : 75 % soit 22 500 actions = 225 millions de F CFA ; Personnes physiques et morales maliennes, opérateurs économiques, jeunes diplômés, partant volontaires à la retraite, travailleurs compressés : 25 % soit 7 500 actions = 75 millions de F CFA. La création du PMU-Mali s’inscrit dans le cadre des 37 mesures de sortie de crise édictées en 1993 par le Gouvernement. La société est administrée par un Conseil d’Administration de 9 membres dont 6 représentants de l’Etat à travers les représentants du département ministériel.

Quelques jeux du PMU-Mali

Le Loto Chance est un jeu de nombre à tirage. Pour jouer, le parieur doit choisir un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 90. Le tirage au sort est réalisé à l’aide d’une machine, la machine sélectionne aléatoirement cinq boules dont les numéros constituent la combinaison gagnante. Pour le Cash Chrono est un jeu de loterie proposant aux Joueurs de trouver les 5 bons numéros parmi 50 qui constitueront le résultat gagnant du tirage. Pour participer au Jeu, le Joueur doit créer un compte sur le Service Cash Chrono accessible sur le portail Orange Money d’Orange Mali en composant le #144#.

Ainsi, GAGNANT Un pari « simple gagnant » consiste à désigner un cheval. Cela donne lieu au paiement d’un rapport gagnant quand le cheval désigné arrive 1er de la course. Et pour le TRIOU un pari « trio » consiste à désigner une combinaison de 3 chevaux. Une combinaison donne lieu au paiement d’un rapport « trio » quand les chevaux désignés arrivent aux 3 premières places quel que soit l’ordre désigné. Ce pari est proposé quand le nombre de partants est égal ou supérieur à 8.

M.L. KONE

