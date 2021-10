Politique Nationale Genre : Les départements ministériels renforcés

Le mercredi 30 septembre 2021, les conseillers techniques genre des départements ministériels et des points focaux genres des institutions (CNT, HCC, CESC), se sont réunis autour de la thématique genre et la budgétisation sensible au genre. Cette rencontre organisée par le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille en partenariat le PNUD, s’est tenue le mercredi 30 septembre 2021 au Mémorial Modibo Kéïta.

Le Mali et son partenaire le PNUD sont résolument engagés à la promotion du genre en général et singulièrement la protection et promotion des droits des femmes. D’où cet atelier consacré à la thématique genre et la budgétisation sensible au genre pour une prise en compte effective dans les programmations et politiques.

En effet, depuis 2010, le Mali dispose d’une Politique Nationale Genre, et à travers cette politique, le gouvernement s’est résolument engagé pour la réalisation de l’égalité des hommes et des femmes avec un accent particulier sur l’autonomisation des femmes, a fait savoir la représentante du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Sow Kadidiatou Dia. Par ailleurs, Mme Sow souligne qu’ travers sa politique nationale genre, le Mali entend concrétiser ses engagements internationaux, régionaux et nationaux, en adéquation avec l’édification d’une société juste et démocratique et d’un Etat de droit dans lequel l’égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur conformément aux dispositions de la loi fondamentale du 25 février 1992.

Pour sa part, la représentante du Bureau du PNUD, a rappelé tout leur intérêt pour la promotion du genre notamment le respect des droits des femmes.

Khadyidatou SANOGO/maliweb.net

